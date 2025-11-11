Membru al „batalionului Bugeac” ar fi fost găsit împușcat cu o armă Kalașnikov, la Comrat

Poliția a fost alertată astăzi, după ce o femeie și-a găsit soțul împușcat în abdomen. Cazul avut loc în jurul orei 10:29, pe o stradă din municipiul Comrat.

Potrivit informațiile preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 73 de ani. Acesta a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge cu o rană provocată de o armă de foc în regiunea abdomenului.

Sursele mai menționează că bărbatul s-ar fi împușcat cu o pușcă de asalt de model Ak-47 (Kalașnikov), pe care o deținea ilegal.

Bărbatul în stare extrem de gravă a fost transportat de un echipaj medical la spital, fiind internat în Secția de Reanimare.

Potrivit surselor din teritoriu, acesta anterior a fost șef al situațiilor excepționale din UTA Găgăuzia, dar și ar fi fost membru al mișcării separatiste cunoscută ca „batalionul Bugeac”, care în anii `90 ar fi încercat să se răscoale împotriva autorităților constituționale de la Chișinău și să creeze în sudul țării o regiune separatistă.

Oamenii legii nu au confirmat, deocamdată, în mod oficial informațiile.