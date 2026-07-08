O grupare asociată lui Veaceslav Platon ar încerca să preia controlul asupra Alimentarmaș printr-o schemă cu lichidatori, creditori și companii interpuse

Compania Invensis Soft susține, printr-un comunicat de presă publicat de IPN, că procedura de insolvabilitate a S.A. „Alimentarmaș” a fost influențată de un grup de persoane și entități interconectate, printre care un fost lichidator rămas fără autorizație, un creditor cu o creanță de 600 de lei, o companie din România și o structură asociată listelor de sancțiuni privind Veaceslav Platon. Potrivit companiei, afirmațiile se bazează pe documente, acțiuni procesuale și fapte verificabile, multe dintre acestea fiind consemnate în acte oficiale și anexate comunicatului.

Invensis Soft arată că activează în domeniul IT din anul 2010 și are peste 120 de angajați (Anexa nr.1). În 2021, interesată de achiziționarea unui spațiu industrial, compania a decis să participe la procedura de lichidare a Alimentarmaș, aflată în insolvabilitate din 2008 și în faliment din 2021. În acest scop, a cumpărat creanțele CNAS în valoare de 8 344 077 de lei, sumă achitată integral la bugetul de stat.

Compania susține că un rol-cheie în acest mecanism l-a avut Puiu Albert, numit lichidator în august 2022 (Anexa nr. 2) și destituit în martie 2024 după retragerea autorizației de administrator autorizat (Anexa nr. 3). Potrivit Invensis Soft, în perioada mandatului său procedura de insolvabilitate a stagnat. Totodată, compania menționează că Puiu Albert a fost condamnat în 2015 pentru infracțiuni de corupție (Anexa nr. 4), iar în 2026 a fost recunoscut vinovat într-o cauză similară, fiind însă liberat de pedeapsă ca urmare a intervenirii termenului de prescripție (Anexa nr. 5).

Deși i-a fost retrasă autorizația, Puiu Albert ar fi rămas implicat în activitatea Alimentarmaș. În mai 2024, acesta a fost angajat ca manager logistică și ar fi preluat, de facto, inclusiv atribuții privind evidența financiar-contabilă, având acces la informații despre patrimoniu, creditori și structura datoriilor (Anexa nr. 6).

Potrivit comunicatului, în 2025 în procedură a apărut compania ROSE A.C., care a înaintat o ofertă de stingere a creanțelor (Anexa nr. 7). Invensis Soft susține că analiza documentelor a ridicat semne de întrebare privind structura ofertantului și proveniența fondurilor. Compania susține că ROSE A.C. devenise proprietara Activrecargado, fosta Global Comerț, societate care deține peste 40% din acțiunile Alimentarmaș și care, împreună cu fostul fondator și director Oleg Osypchuk, figurează în contextul sancțiunilor asociate rețelei lui Veaceslav Platon (Anexa nr. 8).

Invensis Soft informează că aceeași persoană, Puiu Albert, a avut succesiv trei calități în aceeași procedură: lichidator al debitorului, angajat al Alimentarmaș cu acces la informații interne, fiind concediat în 2026 (Anexa nr. 9), iar ulterior reprezentant al ROSE A.C. în procedura de insolvabilitate (Anexa nr. 10). Compania consideră că această succesiune ridică suspiciuni rezonabile de conflict de interese. Totodată, susține că Puiu Albert a întocmit lista creditorilor și a ajustat cuantumul datoriilor Alimentarmaș de la aproape 20 de milioane de lei la mai puțin de 9 milioane de lei, sumă pe care ROSE A.C. ar fi putut-o achita.

În paralel, în procedură ar fi fost introdus Ipate Nichita, condamnat anterior pentru omor (Anexa nr. 11). Potrivit Invensis Soft, acesta a cumpărat o creanță de doar 600 de lei și astfel a obținut acces la întreg dosarul de insolvabilitate, fiind ulterior desemnat reprezentant al debitorului (Anexa nr. 12).

Compania mai susține că, în cadrul unor întâlniri organizate în toamna anului 2025 pentru clarificarea situației, Valeriu Diaconu, fost colaborator al Poliției Republicii Moldova și prezentat drept unul dintre factorii de decizie ai ROSE A.C. și Global Comerț, însoțit de Ipate Nichita, ar fi solicitat suma de 10 milioane de euro pentru cedarea controlului asupra pachetului de acțiuni. Invensis Soft transmite că a apreciat această sumă drept vădit disproporționată față de valoarea reală a tranzacțiilor anterioare.

Potrivit companiei, după refuzul de a plăti suma solicitată, Ipate Nichita, Puiu Albert, Valeriu Diaconu și alte persoane implicate ar fi amenințat cu inițierea unor campanii de denigrare în mass-media și cu sesizarea organelor de drept și a altor autorități, pentru a exercita presiuni asupra Invensis Soft. Compania susține că, în opinia sa, tentativa de a obține cele 10 milioane de euro reprezintă intenția reală care a stat la baza tuturor operațiunilor întreprinse de această grupare, „în frunte cu Veaceslav Platon”, în legătură cu Alimentarmaș.

În comunicat este prezentată și succesiunea tranzacțiilor prin care, potrivit Invensis Soft, s-ar fi urmărit „curățarea” formală a structurii de proprietate. Astfel, prin contractul autentificat la Chișinău la 14 martie 2025, Oleg Osypchuk, prin mandatarul său, avocatul Alexei Kebeș, a vândut către ROSE A.C. 100% din capitalul Activrecargado pentru 2 005 400 de lei (Anexa nr. 13). Ulterior, ASP a înregistrat modificările privind beneficiarii efectivi, Oleg Osypchuk fiind înlocuit cu Eugeniu Levitchi și Gheorghii Căpățînă (Anexa nr. 14). Compania consideră că aceasta reprezintă un mecanism de desprindere formală de persoana asociată sancțiunilor, în pofida deciziilor Serviciului Fiscal de Stat nr. 38 din 23 octombrie 2024 și nr. 63 din 7 martie 2025, prin care au fost constatate tranzacții suspecte ale persoanelor asociate lui Veaceslav Platon (Anexele nr. 15 și 16).

Invensis Soft mai susține că, la 1 august 2025, ROSE A.C. a cesionat în România, la Iași, toate părțile sociale ale Activrecargado către Frumoss Proiectare pentru 102 450 de euro (Anexa nr. 17). Inițial, Serviciul Fiscal de Stat a blocat înregistrarea tranzacției prin Decizia nr. 174 din 2 septembrie 2025 (Anexa nr. 18), iar ulterior, prin Decizia nr. 754/202 din 23 septembrie 2025, a constatat existența unor suspiciuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale. Cu toate acestea, deciziile au fost ulterior revocate, iar la 10 octombrie 2025 Agenția Servicii Publice a înregistrat modificările (Anexa nr. 19), ROSE A.C. fiind radiată ca asociat, Frumoss Proiectare devenind asociat unic, iar Valeriu Diaconu fiind înscris drept beneficiar efectiv.

Compania informează că, prin Decizia nr. 229 din 22 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a suspendat tranzacții efectuate de ROSE A.C. în valoare de peste 8,57 milioane de lei și a identificat Activrecargado, fosta Global Comerț, drept entitate asociată lui Veaceslav Platon, subiect al măsurilor restrictive. Potrivit Invensis Soft, blocarea executării creanțelor pentru 30 de zile confirmă că riscul de eludare a sancțiunilor a fost considerat real și iminent (Anexa nr. 20).

Referitor la proveniența fondurilor, Invensis Soft arată că declarația depusă de ROSE A.C. indică împrumuturi de 150 000 de dolari de la Ala Castraveț, 50.000 de dolari de la Alvian Istrate, 100 000 de euro de la Valeriu Diaconu, bani împrumutați de acesta de la Cătălina Castraveț, și 200 000 de euro de la Galina Puiu, care ar fi vândut un imobil și ar fi contractat, la rândul său, un împrumut de la Cătălina Castraveț. Compania susține că există indicii că aceeași sumă a fost utilizată succesiv în tranzacții și că pseudo-finanțatorii schemei ar fi soții Alvian Istrate și Cătălina Castraveț, care ar fi finanțat operațiunea prin contracte de împrumut cu o dobândă de 3% anual. În contextul mecanismului atribuit lui Veaceslav Platon pentru eludarea sancțiunilor, aceștia ar reprezenta, potrivit Invensis Soft, persoane interpuse (Anexa nr. 21).

În concluzie, Invensis Soft susține că documentele analizate relevă existența unui mecanism structurat în care sunt implicate ROSE A.C., Activrecargado/Global Comerț, Ipate Nichita, Puiu Albert și entități asociate lui Veaceslav Platon. Compania susține că procedura de insolvabilitate a Alimentarmaș trebuie să se desfășoare transparent și legal, anunță că va coopera cu autoritățile și precizează că nu substituie rolul instituțiilor statului, iar prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă tuturor persoanelor vizate.

Sursa: telegraph.md