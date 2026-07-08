Humulești, un sat uitat: Viața în localitatea fără magazin, transport public și rețea

La doar câțiva kilometri de Chișinău există o localitate în care lipsa serviciilor de bază face parte din viața de zi cu zi. Deși Humulești se află la aproximativ 13 kilometri de Capitală, cei puțin peste 200 de locuitori ai satului trăiesc fără magazin alimentar, fără transport public și fără școală.

Aici, ulițele sunt aproape pustii, tot mai mulți oamenii pleacă, lăsând casele goale.

Ion Mardari este unul dintre localnicii care și-a petrecut întreaga viață în acest sat. El spune că izolarea a fost mereu una dintre cele mai mari probleme ale comunității.

„Parcă e blestemat satul acesta. Nu se dezvoltă și nu sunt oamenii uniți, când e unire, se face ceva”, spune bărbatul.

Întrebat cum se descurca în trecut pentru a cumpăra pâine sau pentru a ajunge la spital, acesta își amintește că soluțiile erau puține.

„Mergeam pe jos până la Chișinău sau cu ce găseam, cu căruța. După pâine, ne adunam sâmbăta și mergeam peste deal până la Bubuieci”, povestește Ion Mardari.

Depopularea satului este vizibilă la fiecare pas. Casele părăsite sunt tot mai numeroase, iar cei rămași spun că au rămas fără vecinii alături de care au crescut.

Mătușa Maria, o altă locuitoare a satului, spune că problemele Humuleștiului nu sunt noi. Încă din copilărie lipsa infrastructurii le îngreuna viața, iar între timp prea puține lucruri s-au schimbat.

„Când eram mici învățam la Mereni. Ne duceau cu mașina, nici drum nu era atunci și era foarte greu. Mereu am sperat că vom avea drum și condiții mai bune, dar satul a rămas aproape la fel. Totuși, aici este liniște”, spune femeia.

Printre puținii tineri rămași în localitate se numără și Oleg Chetrari. El recunoaște că nu își vede viitorul în Humulești și intenționează să plece peste hotare.

„Suntem aproape de oraș dar când eram noi mai mici, învățam la Mereni, ne duceau cu mașina, nici drum încă nu era, era problematic. Acolo ne dădea unde să trăim. Greu..greu a fost. Întotdeuna am sperat să avem și drum și.. dar se trăiește liniștit”.

O altă dificultate cu care se confruntă oamenii este lipsa semnalului la telefonul mobil. În multe gospodării rețeaua lipsește complet, iar localnicii sunt nevoiți să urce pe deal pentru a putea efectua un apel.

În ciuda acestor neajunsuri, există și oameni care au ales să se mute aici. Familia Ceban a lăsat în urmă aglomerația din Chișinău și spune că liniștea satului compensează multe dintre lipsuri.

„În oraș lucrează soțul, în al doilea rând, în grădină, am pus de toate, e de o sută de ori mai bine la țară. În fiecare seară trece pe la magazin, dacă avea să fie și transport, era super. Acolo e slut, mai ales cu copiii la bloc, aici le dau drumul prin ogradă, se joacă”, a spus o locuitoare.

Autoritățile locale recunosc că dezvoltarea Humuleștiului este o provocare, în special din cauza numărului redus de locuitori.

„E foarte complicat acuma ca o primărie cu bugetul nostru, chiar și să depunem la finanțări externe și locale care pot fi impact. Impactul e foarte mic pentru numărul de populație. Am vorbit cu satul Mereni, cu primăria, că ei ar putea să ne ofere un transport care trece din satul Mereni spre Chișinău, prin Humulești numai în cazul când va fi drumul reparat”, a declarat primarul comunei Bubuieci, Alexei Percemlî.

Humulești face parte din comuna Bubuieci și are în prezent puțin peste 200 de locuitori. Deși se află la doar câteva minute de Chișinău, pentru oamenii de aici accesul la servicii elementare rămâne, în continuare, o provocare.