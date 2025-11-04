Lista adreselor pentru ajutor la înregistrarea compensațiilor, publicată

În contextul în care platforma compensatii.gov.md a devenit funcțională din 3 noiembrie, Primăria municipiului Chișinău anunță adresele unde va fi oferită asistență la înregistrare pentru persoanele care nu se pot descurca de sine stătător.

În Capitală, persoanele vor fi ajutate să completeze formularul pentru obținerea compensațiilor pentru perioada rece la una dintre cele cinci Direcții de asistență socială din sectoare, iar în suburbii – la primăriile localităților.

Compensații vor primi doar persoanele înregistrate, iar plățile nu se vor acorda retroactiv. Pentru luna noiembrie, cererile pot fi depuse până la data de 28 noiembrie, iar în lunile următoare – până la data de 25 a fiecărei luni.

În contextul discuțiilor privind bugetul municipal, Fracțiunea PAS din Consiliul municipal Chișinău solicită includerea în proiect a 80 de milioane de lei pentru sprijinirea a 40 de mii de familii cu venituri mici în sezonul rece, estimativ câte 2 000 de lei per familie.

Primăria a oferit, de-a lungul mai multor ani, compensații pentru sezonul rece, fiind practic singura autoritate locală din țară care acorda un sprijin de 40% din valoarea facturilor la încălzire pentru persoanele vulnerabile. Situația s-a schimbat în sezonul 2022–2023, odată cu implementarea programului guvernamental „Ajutor la contor”.

Primarul Ion Ceban a declarat că locuitorii din Chișinău și cei din alte regiuni ale țării trebuie tratați în condiții egale, iar menținerea compensației de 40% doar pentru Chișinău ar reprezenta o povară financiară majoră pentru bugetul municipal.