Moldovenii au așteptări de la noul Guvern: Salarii mai mari și costuri mai mici

Cum este perceput actualul Guvern, este un guvern politic sau apolitic, așa cum a menționat în discursul său din Parlament, Alexandru Munteanu și ce așteptări au în primul rând oamenii de la acesta? Sunt câteva întrebări la care au încercat să răspundă invitații în cadrul emisiunii „Ora Expertizei”.

Sergiu Lazarenco, deputat PAS, ex-ministru al Mediului, a menționat că Guvernul Munteanu este cu certitudine un guvern politic, deoarece este susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate care i-a acordat vot de încredere vineri cu 55 de voturi.

„A fost o ședință a Parlamentului bună la care Alexandru Munteanu a răspuns cu mult calm, profesionalism, autentic. Eu sunt sigur că nu va fi un prim-ministru populist. Nu va face permanent ceea ce place, dar ceea ce trebuie să facă pentru Republica Moldova. Și domnul Munteanu mai are o calitate bună, el poate asculta. La ședința fracțiunii el a recunoscut că și de la partidele de opoziție au venit propuneri bune de care va ține cont. De fapt, acest Guvern, Parlament, cât și întreaga societate avem o misiune istorică să pregătim țara ca în 2028 să putem semna tratatul de aderare la UE”, a spus Lazarencu.

Alexandru Berlinschi, deputat din partea Partidului Nostru a subliniat că speră foarte mult ca acel program de guvernare prezentat de prim-ministru, care a fost unul general, să fie dezvoltat și să înceapă implementarea lui. „Este un Guvern politic, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Totodată, din noul cabinet fac parte cel puțin 7 miniștri din guvernul precedent. Urmează să vedem cum vor munci și care vor fi rezultatele”.

Mihai Mogâldea, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, a punctat că mai mulți membri ai acestui Guvern sunt membri PAS, iar alții au lucrat în această echipă mai mulți ani.

„Alexandru Munteanu vine din afara politicului, din domeniul afacerilor, nu a avut tangențe cu alte formațiuni politice, nu a fost politician. De aici această abordare că ar avea o viziune diferită de a unor politicieni de carieră. Dar asta nu înseamnă că guvernul nu este unul politic”, a spus expertul.

Olesea Stamate, fosta ministră a Justiției a menționat că acum 4 ani așteptările erau mult mai mari față de Guvernul Gavrilița, deoarece și așteptările față de partidul de guvernare atunci erau foarte mari.

„Pentru că au fost mai multe nereușite în anumite sectoare, oamenii care au urmărit învestirea noului Guvern de data aceasta sunt mai realiști, nu au așteptări exagerate față de activitatea noului Guvern. Dar anumite așteptări cu siguranță oamenii le au, de asta au și votat majoritatea PAS. Vor salariile să fie mai mari și costurile de viață să fie mai mici. Problema economică e cea mai stringentă”, a spus fosta deputată.