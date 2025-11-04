Social

Meteo 4 noiembrie 2025: Izolat vor cădea ploi slabe. Ce maxime vom avea

Photo of Timpul.md Timpul.md4 noiembrie 2025
0 0

În nordul și centrul țării va ploua slab, iar la sud va fi cer noros, potrivit prognozelor meteorologilor. Maximele termice vor fi cuprinse între +10 și +15 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +7° și +10°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +11° și +13°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +12° și +15°C.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md4 noiembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *