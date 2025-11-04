Meteo 4 noiembrie 2025: Izolat vor cădea ploi slabe. Ce maxime vom avea

În nordul și centrul țării va ploua slab, iar la sud va fi cer noros, potrivit prognozelor meteorologilor. Maximele termice vor fi cuprinse între +10 și +15 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +7° și +10°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +11° și +13°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +12° și +15°C.