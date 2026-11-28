Experții cer un sistem mai eficient de prevenire și gestionare a riscurilor climatice în agricultura Republicii Moldova, unde seceta, valurile de căldură și ploile abundente afectează tot mai des recoltele și veniturile fermierilor.

Experții cer un sistem mai eficient de prevenire și gestionare a riscurilor climatice în agricultura Republicii Moldova, unde seceta, valurile de căldură și ploile abundente afectează tot mai des recoltele și veniturile fermierilor.

Potrivit acestora, responsabilitatea trebuie împărțită între agricultori, stat și companiile de asigurări, iar măsurile trebuie să vizeze mai ales prevenirea și reducerea pierderilor, nu doar compensarea lor.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare elaborează Programul Național de Reziliență în Agricultură pentru următorii trei ani, cu patru direcții strategice axate pe anticiparea riscurilor climatice, a precizat secretarul de stat Andrian Digolean.

În 2024 au fost asigurate doar aproximativ 31 de mii de hectare, adică circa 1,7% din suprafața agricolă a Republicii Moldova, arată datele ministerului.

Sursa: Redacția timpul.md