DOC. Membrul Comisiei Pre-Vetting, propus de socialiști și comuniști, și-a depus cererea de demisie

Vitalie Miron, membru al Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, anunță că vineri, 6 octombrie, și-a depus cererea de demisie la Parlamentul Republicii Moldova, scrie Ziarul de Gardă.

Vitalie Miron consideră că „mecanismul legal nu a acordat Comisiei Pre-Vetting posibilitatea de a aprecia obiectiv și multiaspectual toți candidații” și că unica soluție pe care o consideră oportună pentru a-și păstra „imparțialitatea și onestitatea, pentru a nu admite încălcarea cadrului legal și pentru a evita neexecutarea deciziilor CSJ”, este să-și anunțe demisia, începând cu ziua de astăzi.

„(…) În activitatea mea m-am ghidat exclusiv de norma și spiritul Legii nr 26 din 10.03.2022, care prevede mecanismul de evaluare a candidaților și criteriile de evaluare a eligibilității candidaților la funcția de membru al CSP și CSM.

Mi-am făcut datoria onest, avînd o poziție imparțială în raport cu toți candidații, uneori avînd și opinii separate. Ulterior, după ce curtea Supremă de Justiție a admis mai multe contestații din partea candidaților nepromovați, Curtea a dispus reluarea procedurii de evaluare a acestora, ținînd cont de constatările obligatorii ale CSJ.

Astfel, la această etapă pe de o parte există situația de fapt a cadidaților materializată prin deciziile Comisiei Pre-Vetting de nepromovare a evaluării, iar pe de altă parte prin deciziile CSJ, argumentele Comisiei au fost descalificate, iar aceasta din urmă de fapt fiind obligată să promoveze candidații. Oricine ar intra în esența lucrurilor, ar conștientiza că suntem în prezența unui absurd juridic, cînd luarea unei alte decizii ar însemna încalcarea prevederilor art. 120 din Constituția Republicii Moldova prin neexecutarea deciziilor CSJ, opțiune deloc admisibilă pentru mine.

O circumstanță și mai gravă este faptul că am aflat din spațiul public despre faptul că Comisia a promovat persoane care se află pînă în prezent sub urmărire penală, sau care au obligații financiare, circumstanțe ascunse de candidați. Astfel, consider că mecanismul legal nu a acordat Comisiei posibilitatea de a aprecia obiectiv și multiaspectual toți candidații. De fapt, ne-am limitat la sinceritatea candidaților și a organelor și instituțiilor ce ne-au livrat informația, care s-au adeverit a fi de rea credință în unele cazuri, pentru ce fapt urmau a fi descalificați.

În aceste circumstanțe, unica soluție pe care o consider oportună pentru a-mi păstra imparțialitatea și onestitatea, pentru a nu admite încălcarea cadrului legal și pentru a evita neexecutarea deciziilor CSJ, este să-mi anunț demisia din funcția de membru al Comisiei de Pre-Veting începând cu ziua de astăzi. Astfel, declar că astăzi am depus cererea de demisie din cadrul Comisiei „Pre-Vetting”, la Parlamentul R. Moldova”, a spus el într-o postare pe Facebook.

Sursa doc: Vita

