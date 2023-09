DOC. Scandalul de la Curtea de Conturi: Tatiana Vozian – demisă. „Pentru că sunt femeie vocală”

Tatiana Vozian, angajata Curții de Conturi care l-a a acuzat pe președintele instituției Marian Lupu de „avansuri sexuale”, a anunțat, luni, 11 septembrie, că a fost demisă. Aceasta a declarat că ar fi fost concediată la indicația lui Marian Lupu. De cealaltă parte, Curtea de Conturi a negat acuzațiile și a menționat că Vozia a fost demisă după o anchetă de seviciu privind „comportamentul necorespunzător” al acesteia în raport cu una din colegele sale de muncă, potrivit Newsmaker.

Tatiana Vozian a declarat că ar fi fost demisă pentru că a respins „avansurile sexuale” ale lui Lupu, dar și pentru că este o femeie vocală.

„Demisă! Demisă pentru că am depus sesizări și plângeri în apărarea mea. Demisă pentru că am denunțat public avansurile sexuale ale președintelui Curții de Conturi Lupu! Demisă pentru că sunt femeie vocală! Ziceți că nu aveți cadre în instituții publice, nu aveți cu cine lucra? Uitați-vă cum Lupu elimină cadre excepționale și competente- vorbesc de mine – pentru că nu mă supun lui! Eu am caracter să lupt, dar ca mine sunt foarte puțini. Dacă asta e schimbarea promisă de fiecare partid ce vine la putere, atunci să știți că schimbarea deja a venit – hărțuitorii rămân nemișcați și neatinși în funcții de conducere, funcționarii publici care denunță practici ilegale – demiși!”, a scris Vozian pe pagina de Facebook.

De cealaltă parte, Curtea de Conturi a respins acuzațiile, pe care le-a calificat ca fiind „calomnioase” și „defăimătoare”. Într-o declarație oficială, instituția a precizat că Tatiana Vozian a fost concediată în urma unei anchete de serviciu, efectuate de Comisia disciplinară, privind „comportamentul necorespunzător” al acesteia în raport cu colega sa.

„În sesizarea depusă, doamna a comunicat că, în rezultatul procedurii disciplinare care a avut loc anterior în privința Tatianei Vozian, care s-a finalizat cu aplicarea sancțiunii disciplinare persoanei nominalizate, atât pe parcursul derulării procedurii disciplinare, cât și ulterior, a fost hărțuită și moral intimidată de către Tatiana Vozian. Doamna care a depus plângerea a menționat că astfel de acțiuni și tentative de comportament se întreprind și în prezent de către Tatiana Vozian, cu scopul de a o învinui pe nedrept și de a o distruge moral. Astfel, ea a invocat că, într-o perioadă de timp de cel puțin 6 luni (februarie – iulie a.c.), a fost supusă la locul de muncă unor atitudini și tratamente ostile din partea Tatianei Vozian care, potrivit raporturilor de muncă, până la data de 01.07.2023, i-a fost conducător superior direct”, a se arată în declarația Curții.

Potrivit Curții de Conturi, ancheta de serviciu a fost efectuată în perioada 31 iulie – 30 august, termenul anchetei fiind suspendat pentru 2 săptămâni, în legătură cu aflarea Tatianei Vozian în concediu.

În urma acesteia, Comisia de disciplină a propus demiterea funcționarei.

Contactați de NM, reprezentanții Serviciului de presă al Curții de Conturi au confirmat că ordinul de demitere a Tatianei Vozian a fost semnat și urmează să intre în vigoare din 14 septembrie.

Vă amintim că la 11 aprilie, o angajată a instituției susține că Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, i-ar fi făcut avansuri sexuale. Șefa Direcției generale metodologie, planificare și raportare, susține că refuzându-l, ea s-a pomenit cu un dosar intern privind nerespectarea normelor de conduită a Curții de Conturi și s-a ales în rezultat cu mustrare aspră.

Iar la 12 aprilie, președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, a anunțat că o va da în judecată pe Tatiana Vozian, pentru calomnie.

