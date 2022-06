Dodon critică PAS fiind în arest la domiciliu: „Promovează agenda politică a LGBT. Este o rușine”

”Republica Moldova în curând poate rămâne fără populație, iar guvernarea actuală (Maia Sandu și PAS) promovează marșurile LGBT”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook Dodon acuză guvernarea de promovarea unei agende politice LGBT și de neglijarea tradițiilor și valorilor creștine.

”Moldova pierde anual zeci de mii de oameni care pleacă din țară, iar nivelul natalității este mai scăzut decât nivelul mortalității. Suntem una din țările cu cea mai mare pierdere de populație din întreaga lume. Și asta pe timp de pace.

Problema demografică devine cea mai serioasă provocare în adresa statului și a poporului moldovenesc și nu peste mult timp vom deveni o societate formată în mare parte din pensionari, pe care nici măcar nu va avea cine să-i asigure cu o pensie decentă, fiindcă nu vom avea suficientă forță de muncă. Nu va avea cine menține și construi Moldova, iar grădinițile și școlile vor rămâne și mai pustii.

În aceste condiții, conducerea de la Chișinău trebuie să pună accentul pe asigurarea socială a familiilor cu mulți copii și pe sprijinul cuplurilor tinere, prin politici sociale, credite preferențiale, locuri de muncă ș.a. Politica de stat, la nivel fundamental, trebuie să se concentreze pe încurajarea natalității și pe promovarea familiei tradiționale, ca cel mai firesc și sănătos mod de a stimula creșterea demografică în Moldova. De asemenea, oamenii vor să aibă încredere în ziua de mâine, vor să aibă încredere în capacitatea guvernării de a le asigura o viață mai bună aici, în Moldova, ca să stea sau să revină acasă.

Ce face însă Președinția și Guvernul PAS? Mai întâi, au aruncat țara în cele mai mizerabile crize economice și sociale din istoria Republicii Moldova. În mai puțin de un an de zile, cetățenii au ajuns la limita sărăciei, cu prețuri și tarife imense și cu riscul ca multă lume să nu poată supraviețui la iarnă. Incompetența guvernării a cauzat o dezamăgire enormă la cetățeni, iar numărul celor care vor să părăsească Moldova este în creștere.

Iar în aceste zile, în loc să promoveze instituția familiei și să lanseze programe naționale, guvernarea PAS și Președinția susțin parada LGBT a homosexualilor, care sunt un element străin valorilor noastre creștinești și le cultivă tinerilor o gândire greșită și perversă, antifamilie, antinatalitate, antidemografie.

Consider că este o rușine ca în Chișinău să se organizeze public marșuri și evenimente ale homosexualilor și cred că fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea la dânsul acasă, dar nu în văzul copiilor și al oamenilor de bun-simț. Și consider că este o lovitură în temelia acestui popor când guvernarea PAS devine avocatul gay-ilor și lesbienelor și promovează agenda politică a LGBT, pentru care familia tradițională este un inamic ideologic care trebuie lichidat.

Nu ne mai miră nimic în ceea ce face această guvernare PAS împotriva propriilor cetățeni.

Dar cât îi mai răbdăm?

Moldova, poporul nostru, meleagurile noastre de veacuri au fost caracterizate prin tradiții și valori bazate pe credință ortodoxa. Încă din timpurile lui Ștefan cel Mare, care în secolul XV a fost numit drept “Apărătorul Creștinității”, fiind și ctitor al multiplelor mănăstiri atât in Moldova cât și pe Sf. Munte Athos, familia tradiționala a stat la temelia societății moldovenești. Suntem obligați să păstram aceste valori pentru copiii noștri, pentru viitoarele generații. E nevoie de consolidarea tuturor forțelor, a tuturor oamenilor de bun-simț pentru a stopa degradarea socială, economică si distrugerea temeliei tradiționale a patriei noastre în aceste „vremuri bune”.

Moldova a avut un trecut demn și suntem datori să îi asigurăm un viitor destoinic!”, a scris Dodon.

Menționăm că marșul LGBT urmează să se desfășoare la data de 19 iunie 2022.