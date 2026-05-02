Doi bărbați, reținuți după incendiul provocat de artificii la un apartament de la etajul 14 al unui bloc din capitală

Doi bărbați de 40 și 44 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi provocat incendiul izbucnit într-un apartament de la etajul 14 al unui bloc din sectorul Centru al capitalei.

„Aseară, în jurul orei 21:30, Poliția a fost sesizată despre un incendiu izbucnit într-un apartament din sectorul Centru al capitalei.

La fața locului, oamenii legii au stabilit că persoane necunoscute au utilizat articole pirotehnice în curtea unui bloc de locuit, ignorând normele de securitate, fapt care a dus la incendierea bunurilor de pe balconul unui apartament.

Polițiștii au identificat și reținut, pentru 72 de ore, doi bărbați de 40 și 44 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, se arată într-un comunicat emis de Poliție.