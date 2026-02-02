Doi copii, loviți de o mașină pe o trecere de pietoni din Strășeni

Doi pietoni în vârstă de 12 și 14 ani au fost loviți de șoferul unui automobil de marca Mercedes, în timp ce traversau regulamentar strada. Accidentul a avut loc în această-seară, în jurul orei 19:00, la Strășeni.

În urma impactului, o fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă.

Ulterior, băiatul a decedat în secția de terapie intensivă.

Conducătorul auto, un tânăr de 19 ani, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar șoferul urmează a fi reținut conform prevederilor legale.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate.