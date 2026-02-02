Permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța fără examene

Începând cu 1 martie, moldovenii din Franța vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice.

Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de zece locuri și o greutate totală de până la 3,5 tone, eliberate de autoritățile Republicii Moldova după 1 ianuarie 2020.

Această posibilitate devine realitate după ce Franța a finalizat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului bilateral privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat de Guvernele Republicii Moldova și Republicii Franceze.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Acordul simplifică semnificativ viața moldovenilor din Franța, eliminând costurile și timpul asociate susținerii unor noi examene auto.