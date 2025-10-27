Doi foști demnitari au fost audiați în dosarul în care este vizat Plahotniuc. Aceștia neagă că au primit indicații de la fostul lider democrat

Igor Corman, fost șef de legislativ, și Ion Păduraru, fost secretar general la Președinție, au fost audiați azi în instanță în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Avocații politicianului au declarat după ședință că cei doi demnitari au afirmat în fața magistraților că nu au avut nicio legătură cu fostul lider al PDM și că nu au fost influențați în niciun fel în perioada schemelor legate de frauda bancară.

Apărarea a mai a precizat că cei doi au subliniat faptul că, în acea perioadă, instituțiile financiare ale statului erau controlate de PLDM, condus de Vlad Filat.

„Mesajul general transmis de cei doi martori a fost unul clar – aceștia au spus explicit că niciodată nu au primit indicații, recomandări sau diferite mesaje de la domnul Vlad Plahotniuc în perioada exercitării atribuțiilor lor. Asta în pofida încercărilor sistematice de a induce în eroare opinia publică prin probe vagi și, astfel, prin influențarea judecătorilor și procurorilor de un șir de factori politici că toate acțiunile din acea perioadă ar avea un singur punct de pornire, cu aluzii la clientul meu. Vreau să reamintesc că în acea perioadă, în cadrul alianțelor de guvernare de atunci, instituțiile responsabile de sectorul financiar-bancar fuseseră repartizate, conform înțelegerilor, unei singure componente a coaliției – PLDM”, a scris Lucian Rogac pe rețelele de socializare.

Între timp, avocatul Rogac susține că, în examinarea volumelor din dosar, Plahotniuc ar fi depistat mai multe erori făcute de procurori.

„Vreau să mai comunic repetat societății că domnul Vlad Plahotniuc nu a venit nici la această ședință, motivele fiind aceleași. Clientul meu continuă să examineze vastele volume. Până acum a examinat în jur de 50, din totalul celor aproximativ 100, fiecare având între 300 și 400 de pagini. Este un efort considerabil, iar orice acuzații că clientul meu ar evita intenționat prezența sunt total nejusitificate. Desigur că va veni și se va expune și el pe acuzarea care este înaintată și se va disculpa în acest sens. Deja a găsit erorile pe care le-au comis procurorii, nu a văzut din declarațiile martorilor nimic relevant învinuirii care îi este adusă, mai mult ca atât, traseele financiare descrise de către acuzatori în materialele cauzei nu au nicio relevanță la dumnealui, adică nu au nimic cu învinuirea care este înaintată”, a mai adăugat Lucian Rogac.

Amintim că,potrivit procurorilor, în dosarul lui Plahotniuc legat de frauda bancară și aflat deja în examinare la Judecătoria Chișinău, politicianul este învinuit că a beneficiat de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, iar în altă cauză aflată în faza de urmărire penală – de 21 de milioane de dolari.

ziua.md