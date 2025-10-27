Lideri PSRM antrenați de Rusia în Serbia, vizați de percheziții

Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară astăzi percheziții în nordul Republicii Moldova, într-o cauzǎ penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu. Ambii sunt membri activi ai PSRM.

Poliția a precizat într-un comunicat că perchezițiile sunt legate de instruirea unor persoane, cu implicarea serviciilor secrete rusești, pentru a face destabilizări după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Vladimir Mizdrenco deține funcția de președinte al raionului Râșcani din partea PSRM. El a fost deputat după alegerile parlamentare din februarie 2019, fiind ales pe Circumscripția nr. 4, care include 31 de localități din trei raioane din nordul Republicii Moldova – Râșcani, Dondușeni și Drochia, fiind reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

El a fost membru al Consiliului Republican al socialiștilor, președinte al Organizației teritoriale Râșcani și președinte al organizației de tineret „Garda Tânără”. Cariera în Parlament a lui Mizdrenco s-a încheiat după alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021. El a candidat pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, dar nu a acces în Parlament.

Maxim Moroșan a fost consilier municipal PSRM la Bălți. În 2024, a fost reținut în urma unei altercații. Anterior, Moroșan a locuit timp de aproape 20 de ani în Rusia, unde a practicat „magia” și a fost businessman.

În 2020, a revenit în R. Moldova, la Bălți și a înființat Uniunea Antreprenorilor Ruso-Moldoveni, dar și organizația „Я Бельчанин” / „Sunt Bălțean”.

Ambele asociații au fost finanțate prin intermediul fundației „IFAVIS” de interlopul Grigore Caramalac.

Acesta a fost învinuit de-a lungul timpului de comiterea mai multor infracţiuni legate de banditism, complicitate la tentativă de omor premeditat cu circumstanţe agravante, şantaj şi sustrageri de bani în proporţii deosebit de mari.