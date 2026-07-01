Doi morți și 15 răniți în urma unui atac cu rachete în regiunea Odesa

Doi oameni au murit și 15 au fost răniți miercuri în urma unui atac cu rachete balistice în regiunea Odesa. Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a declarat că bombardamentele rusești au vizat o întreprindere, unde au provocat o explozie urmată de un incendiu.

Oficialul ucrainean a raportat că, 11 răniți au avut nevoie de spitalizare imediată. Potrivit lui, impactul rachetelor a provocat distrugeri pe teritoriul întreprinderii, în urma cărora a izbucnit un incendiu, lichidat de pompieri.

Toate serviciile de urgență și autoritățile competente sunt implicate în securizarea zonei și evaluarea pagubelor. Informațiile complete referitoare la consecințele atacului sunt în curs de actualizare.