Doi români au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală în Tenerife

Doi români au murit în insula Tenerife, după ce un val uriaș a măturat o piscină naturală în care se aflau mai mulți turiști. Pe unii i-au salvat pompierii, cu elicopterul, pe alții i-au căutat toată noaptea.

Potrivit autorităților spaniole, cei doi români erau în vacanță, iar oficialii români au luat deja legătura cu rudele lor.

Mai multe persoane se aflau într-o piscină formată în mod natural, alimentată de ocean, în vestul insulei Tenerife. Oceanul era învolburat, iar la un moment dat un val uriaș i-a acoperit pe cei din piscină.

Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 7 persoane au fost duse de valul uriaș direct în ocean. Printre acestea au fost și doi turiști români. A urmat o misiune de salvare contracronometru. Un elicopter a salvat un turist cu troliu.

Autoritățile spaniole au confirmat că și cel de al doilea român care a fost luat de valurile puternice a murit. Acesta avea mai multe răni când a fost găsit, iar medicii nu au mai putut face nimic.

Pompierii au continuat căutările, iar numărul victimelor ar putea crește. În zonă era arborat steagul roșu de alertă.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, piscina naturală ar fi avut accesul blocat turiștilor, dar mulți s-ar fi strecurat ignorând avertismentele.

„De trei zile ne-au anunțat că sunt valuri mari, steagurile s-au schimbat pe zona de coastă, unde ne-au anunțat că o să vină niște valuri mari. Pe lângă asta sunt puse și fotografiile, scrie și în engleză nu intrați, avem alertă”, spune Ana Liliana Ionescu, româncă în Tenerife.

„Ce s-a întâmplat ieri după-amiaza reprezintă cea mai mare tragedie care s-a petrecut în ultimii 15 ani. Observăm că aceste persoane au fost imprudente. Turiștii cred că înăuntrul piscinei naturale sunt în siguranță, dar când nivelul mării crește, masa de apă se împinge în țărm și generează un efect de retragere și tot ce prinde în cale ia cu ea, cu o viteză foarte mare”, a declarat Sebastian Quintana, președintele asociației de prevenire a accidentelor acvatice „1500 km de Costa”.

Tragedia s-a produs duminică, după ora 16:00, când cel puțin șapte persoane au căzut în apă, surprinse de un val mare, potrivit El Pais, mai mulți martori care au vorbit la televiziunea regională spun că totul s-a întâmplat în câteva secunde. „A fost o situație de tipul «salvează-te cine poate»”, au explicat ei, potrivit El Pais. „Două valuri puternice au distrus totul în calea lor. Noi eram foarte departe și totuși valurile ne-au ajuns. M-am uitat înapoi și piscina a trecut de la a fi plină la a nu mai fi nimeni în ea”.

În noiembrie tot în Tenerife 3 turiști au murit și 15 au fost răniți după ce au ignorat alertele de furtună. Insula primește anual 5 milioane de turiști din toată lumea, fiind una dintre cele mai populare destinații. Iar piscinele naturale din mai multe puncte ale insulei sunt extrem de căutate de aventuroși sau de cei care vor fotografii spectaculoase.

Anunțul Ministerului Afacerilor Externe

Potrivit unui comunicat al MAE, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, ”a fost notificat la data de 7 decembrie 2025 cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români.”

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, ”autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi”.

Ulterior, reprezentanții MAE au transmis un alt comunicat de presă, în care au anunțat moartea unui al doilea cetățean român:

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în conformitate cu informaţiile oficiale comunicate de autorităţile spaniole în după-amiaza zilei de luni, 8 decembrie 2025, cel de-al doilea cetăţean român afectat a decedat în urma rănilor suferite.”

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202.