Doi ucraineni, arestaţi în Polonia! Sunt acuzați de colectare de informaţii despre trupele poloneze şi infrastructura critică a țării

Autorităţile de la Varşovia au reţinut doi ucraineni sub acuzaţia de colectare de informaţii despre trupele poloneze şi infrastructura critică a Poloniei în beneficiul unor servicii secrete străine, în contextul în care guvernul polonez a adoptat măsuri dure împotriva presupusului spionaj al Rusiei şi Belarus, relatează agenția de știri Reuters.

Cei doi ucraineni figurează printre cele opt persoane a căror reţinere de către Polonia şi România a fost anunţată săptămâna trecută, a declarat Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil cu serviciile speciale.

Polonia afirmă că a fost vizată de incendii criminale şi atacuri cibernetice în cadrul „războiului hibrid” purtat de Rusia, menit să destabilizeze naţiunile care susţin Kievul în războiul din Ucraina. Moscova, care a invadat Ucraina în 2022, neagă aceste acuzaţii.

„Este o dovadă a faptului că asistăm la o intensificare a activităţilor de sabotaj şi a pregătirilor pentru cazuri de sabotaj”, a afirmat Siemoniak luni la Polskie radio.

Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a declarat că cei doi cetăţeni ucraineni, în vârstă de 32 şi respectiv de 34 de ani, au fost reţinuţi în oraşul Katowice, din sudul Poloniei, pe 14 octombrie.

ABW afirmă într-un comunicat că suspecţii ar fi colectat informaţii despre membrii forţelor armate poloneze şi despre infrastructura legată de eforturile de sprijinire a Ucrainei. Agenţia de securitate internă a Poloniei susţine că a intrat în posesia unor dovezi potrivit cărora suspecţii îndeplineau „comenzi pentru serviciile secrete străine, inclusiv spionarea potenţialului militar al Poloniei, instalarea de dispozitive pentru monitorizarea secretă a infrastructurii critice”.

Potrivit autorităţilor poloneze, suspecţii au acceptat bani pentru aceste servicii.

O instanţă a dispus ca cei doi suspecţi să fie plasaţi în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni, în aşteptarea procesului.