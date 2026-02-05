Doina Gherman, despre medicul acuzat de viol: Nu are ce căuta într-o funcție

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a declarat că restabilirea în funcție a medicului Boris Meșteșug, acuzat de violul a două fetițe, reprezintă „o situație extrem de gravă”.

Potrivit Doinei Gherman, cazul este deja discutat la nivel guvernamental. Vicepreședinta Parlamentului a precizat că a avut o discuție, pe 4 februarie, cu directoarea generală a Agenției naționale de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și în familie, instituție implicată direct în evaluarea situației.

„Este o procedură legală pe care a folosit-o, a uzat-o acest domn și acum trebuie de găsit soluția, pentru că este, evident, ieșit comun”, a mai spus deputata.

Potrivit Doinei Gherman, „nu are ce căuta un asemenea om într-o funcție”.

Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, pe 26 decembrie 2025, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale.

Ancheta a vizat exclusiv activitatea profesională a medicului. „Noi am inițiat ancheta internă de serviciu, am verificat toate aspectele legate de domeniu. Din punct de vedere medical nu au fost identificate abateri. De la începutul lunii, acesta este restabilit în funcție”, a declarat ministrul Sănătății.

Ancheta de serviciu a fost inițiată la sfârșitul lunii noiembrie 2025 de Ministerul Sănătății, după o investigație jurnalistică ce semnala că medicul, anterior cercetat penal pentru viol, răpire și alte infracțiuni grave asupra a două minore, continua să profeseze atât la spital, cât și într-o maternitate privată. Pe durata verificărilor, acesta fusese suspendat.