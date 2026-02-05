Prețurile locuințelor din Chișinău ar putea scădea

Deputatul PAS Radu Marian a declarat că se lucrează la un concept prin care terenurile din jurul Chișinăului ar putea fi valorificate, fie prin vânzare, fie prin parteneriate public-privat, cu scopul de a sprijini economia și piața imobiliară. Deputatul susține că majorarea ofertei va duce la ajustarea prețurilor locuințelor.

„Noi lucrăm la un concept, el încă nu este gata, dar deja am identificat terenuri în jurul Chișinăului care pot fi valorificate, vândute sau printr-un parteneriat privat, cu condiția ca agenții economici să ofere eventual imobile la prețuri mai avantajoase pentru anumite categorii”, a spus deputatul pentru Politik.md.

Radu Marian a precizat că inițiativa a fost inclusă atât în programul electoral, cât și în programul de guvernare, și că scopul principal este de a valorifica cât mai multe terenuri de stat și de a decongestiona piața imobiliară.

Referindu-se la efectele pe termen scurt și mediu, deputatul a explicat: „Există o chestiune de bază în economie: cerere și ofertă. Atunci când cererea este mare și prețurile sunt ridicate, trebuie să oferim mai multă ofertă. Nu pot spune exact dacă prețurile vor scădea, dar cu siguranță inițiativa va avea un impact pozitiv. Dacă oferta crește și cererea rămâne la fel, prețurile se vor corecta și se vor ameliora puțin”.

La începutul lunii ianuarie, expertul imobiliar Victor Cernomorcenco a vorbit la TVR Moldova despre piața imobiliară din R. Moldova. Potrivit expertului imobiliar Victor Cernomorcenco, în prezent, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a ajuns la peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat, un maxim istoric. Această evoluție este alimentată de lipsa ofertelor noi și de faptul că multe proiecte rezidențiale anunțate vor fi finalizate abia în 2027–2028.

Deși o parte dintre potențialii cumpărători a adoptat o atitudine de așteptare, sperând într-o ieftinire, experții nu anticipează scăderi semnificative de preț. Cel mult, piața ar putea înregistra corecții moderate de 5–10% sau o stagnare prelungită.

Pe parcursul anului 2025, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproape 70%, în timp ce numărul creditelor ipotecare s-a triplat. Cel mai afectat oraș este Chișinăul, care în 2024 era motorul pieței imobiliare.

Potrivit Agenției Servicii Publice, în trimestrul trei al anului trecut au fost înregistrate doar 1.275 de tranzacții imobiliare, față de 4.098 în aceeași perioadă a anului 2024.