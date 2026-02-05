Un moldovean, reținut în Spania: A furat 5.000 de litri de motorină de la șoferi de TIR

În orașul spaniol Torrent din provincia Valencia, Poliția a reținut un cetățean moldovean în vârstă de 59 de ani, suspectat de furturi sistematice de motorină pe o șosea locală.

Bărbatul jefuia șoferii de camioane în timp ce aceștia dormeau în parcările de noapte.

Ancheta a stabilit că suspectul acționa după un scenariu bine pus la punct de câteva luni. Acesta venea în zonele de servicii ale autostrăzilor exclusiv pe timp de noapte — între orele 03:00 și 06:00 — cu propriul camion. Parca foarte aproape de alte TIR-uri pentru a nu atrage atenția, forța încuietorile rezervoarelor și, cu ajutorul unei pompe speciale cu furtun, transfera motorina în vehiculul său. În doar câteva minute reușea să sustragă până la 900 de litri de combustibil de la un singur camion.

Potrivit Poliției spaniole, pe numele bărbatului sunt documentate cel puțin opt episoade de furt. În total, acesta ar fi sustras aproximativ 5.000 de litri de combustibil, cu o valoare de piață ce depășește 7.000 de euro. La această sumă se adaugă și prejudiciile provocate șoferilor de TIR prin deteriorarea mecanismelor de închidere a rezervoarelor.

Cetățeanul Republicii Moldova a fost pus oficial sub acuzare pentru opt capete de acuzare de furt calificat. Până la pronunțarea sentinței, acesta va rămâne în arest preventiv.