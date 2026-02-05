Val de apeluri la 112: Persoane rănite, accidente și drumuri blocate

Serviciul 112 din Republica Moldova anunță că, astăzi, în intervalul orar 00:00–12:00, a recepționat 2.372 de apeluri la numărul unic de urgență, pe fondul condițiilor meteorologice severe, caracterizate prin polei și ghețuș, care au afectat circulația rutieră la nivel național.

Potrivit instituției, cel mai mare flux de apeluri a fost înregistrat între orele 07:00 și 08:00, când au fost recepționate 497 de solicitări.

Cele mai multe apeluri au vizat urgențe medicale. În total, au fost înregistrate 979 de apeluri medicale, un număr semnificativ dintre acestea fiind legate de traumatisme și leziuni provocate de căderi pe suprafețe acoperite cu polei.

De asemenea, 324 de apeluri au fost direcționate către Poliție, inclusiv 19 cazuri de accidente rutiere și 17 cazuri de derapaje, blocaje sau dificultăți de circulație, generate de carosabilul alunecos.

Pentru pompieri și salvatori au fost recepționate 55 de apeluri, care au vizat intervenții în situații provocate de condițiile meteo, inclusiv trei cazuri de tractare a vehiculelor derapate.

Totodată, 37 de apeluri au fost redirecționate către Administrația Națională a Drumurilor, referindu-se la autovehicule blocate sau derapate din cauza poleiului și a porțiunilor de drum acoperite cu ghețuș sau zăpadă.

Printre principalele situații semnalate se numără:

polei pe carosabil, cu circulație îngreunată și risc ridicat de derapare;

sectoare de drum acoperite cu ghețuș, care au făcut deplasarea extrem de dificilă;

autovehicule rămase blocate din cauza condițiilor meteorologice.

În acest context, Serviciul 112 îndeamnă cetățenii să manifeste vigilență sporită, să evite deplasările neesențiale, să respecte indicațiile autorităților și să urmărească informațiile meteo actualizate.

Autoritățile reamintesc că numărul unic de urgență 112 trebuie apelat exclusiv în situații care implică un pericol iminent pentru viață sau sănătate, iar pentru alte probleme este recomandată contactarea instituțiilor competente prin canalele corespunzătoare.