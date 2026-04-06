Doina Gherman neagă legături de rudenie cu Viorica Țîmbalari: Suntem colege de partid

Vicepreședintele PAS, Doina Gherman, respinge zvonurile privind o presupusă relație de rudenie cu Viorica Țîmbalari, directoarea Agenția de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni marca TV8, în contextul apariției unor informații în spațiul public, inclusiv după decesul Ludmila Vartic.

„Doamna Țîmbalari este colegă de partid din 2016. Am făcut cunoștință la Organizația teritorială Ciocana, unde am candidat ambele în cadrul biroului”, a declarat Gherman.

Zvonurile privind o eventuală relație de rudenie au fost alimentate inclusiv de o intervenție a deputatului Alexandru Verșinin, în cadrul ședinței Parlamentului din 20 martie. Acesta a afirmat că șefa Agenției ar fi „cumătra” deputatei PAS și ar fi fost adusă din Franța pentru a ocupa funcția.

„Astăzi în presă se vorbește că șefa Agenției ar fi cumva cumătra dumneavoastră, adusă din Franța și înscăunată în acest fotoliu. Și vedem că patru milioane din cele 5,5 prevăzute în buget se duc pe salarii”, declara atunci Verșinin.

Întrebată de ce nu a dezmințit anterior aceste informații, Gherman a răspuns: „Dacă o să ne apucăm să dezmințim toate minciunile care se propagă, numai cu asta ne vom ocupa.”

Viorica Țîmbalari a fost numită în funcție în decembrie 2023, iar activitatea instituției a început la 2 ianuarie 2024. La momentul desemnării, Igor Pșenicinîi declara că aceasta este licențiată în drept, deține un master în studii europene și are experiență în colaborarea cu organizații neguvernamentale pentru promovarea drepturilor femeilor și copiilor, victime ale violenței domestice.

Recent, într-un interviu online, Țîmbalari a afirmat că nu a avut anterior experiență de muncă nici în instituțiile de stat, nici în sectorul privat.

„Nu am mai lucrat niciodată într-o instituție de stat. În general, nu am fost angajată niciodată. Am avut o companie pe care am gestionat-o împreună cu fratele meu, în transportul de beton, dar nu am fost angajată în sensul clasic”, a spus aceasta.

Directoarea a vorbit și despre dificultățile întâmpinate la începutul mandatului, menționând că instituția pe care o conduce a fost creată practic de la zero.

„Când am venit în Moldova, mi-au dat o hotărâre de Guvern și mi-au spus că trebuie să creez instituția. Am început să merg la Ministerul Finanțelor, să deschid conturi, să fac ștampilă, să recrutez echipă și să învăț cum funcționează sistemul”, a explicat Țîmbalari.