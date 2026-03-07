VIDEO: Zgârie-nori celebru din Dubai Marina, lovit de fragmentele unui proiectil interceptat

O clădire din districtul Dubai Marina a fost lovită de fragmentele rezultate dintr-o interceptare aeriană, care „au cauzat un incident minor” pe fațada turnului situat într-o zonă rezidențială populară printre turiști, conform anunțului făcut sâmbătă seară de biroul de presă al guvernului din Dubai, citat de The Wall Street Journal, agenția de știri Anadolu și NDTV.

Biroul de presă a spus că apărarea antiaeriană a interceptat cu succes un proiectil, însă fragmentele care au căzut au avariat exteriorul clădirii. Potrivit Euronews.com, este vorba despre turnul 23 Marina, un zgârie-nori rezidențial și hotelier cu 88 de etaje.

„Autoritățile confirmă că resturile rezultate în urma unei interceptări reușite au provocat un incident minor pe fațada unui turn din Dubai Marina. Situația a fost ținută sub control. Nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă al guvernului din Dubai.

Pista aeroportului din Dubai, lovită de o dronă

BREAKING: It appears that the ‘23 Marina’ residential tower was struck. Smoke is visible rising from the high‑rise building in Dubai Marina following reports of explosions at multiple locations across the city. pic.twitter.com/OPE0iVp3da — World Source News (@Worldsource24) March 7, 2026

Tot sâmbătă, o dronă a lovit pista Aeroportului Internațional din Dubai, provocând o explozie urmată de un nor mare de fum. Momentul a fost filmat de un martor.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian le-a cerut scuze țărilor vecine care au fost atacate de forțele Teheranului ca răspuns la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. El a susținut că aceste atacuri nu au fost coordonate de la centru, ci au fost „inițiative proprii” ale unităților militare.

Potrivit liderului iranian, noul consiliu de conducere interimar a aprobat o schimbare strategică: niciun atac sau lovitură cu rachete nu va mai fi lansat împotriva țărilor vecine. Există însă o condiție clară: „cu excepția cazului în care un atac împotriva Iranului ar proveni din aceste țări”, notează Reuters.

În ciuda declarațiilor făcute sâmbătă de președintele Pezeshkian, în țări ca Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar s-au auzit în continuare explozii, potrivit CNN.

De asemenea, sâmbătă, președintele Emiratelor primele declarații publice de când Iranul a lansat rachete și drone asupra vecinilor din Golf.

„Într-un mesaj adresat inamicilor, EAU sunt atractive, EAU sunt frumoase, EAU sunt un model. Însă le spun: nu vă lăsați induși în eroare de aparențele EAU – EAU au pielea groasă și carnea amară – nu suntem o pradă ușoară”, a declarat el, sâmbătă, pentru Abu Dhabi TV, în marja unei vizite la un spital în care se află persoane rănite în atacurile iraniene, potrivit ARN News Centre.