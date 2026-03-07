Conflictul dintre Iran, Israel și SUA: Ce efecte ar putea avea asupra R. Moldova

La 28 februarie, Iran a fost vizat de o serie de atacuri militare lansate de Statele Unite și Israel, care au lovit mai multe orașe și obiective strategice. Operațiunea a fost descrisă de cele două state drept o acțiune menită să reducă capacitățile militare și nucleare ale Teheranului.

În urma bombardamentelor au fost raportate explozii în diferite regiuni ale țării. Autoritățile iraniene au ripostat prin lansarea de rachete și drone asupra Israelului și asupra unor baze militare americane din Emiratele Arabe Unite. Potrivit informațiilor apărute ulterior, în timpul atacurilor a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a condus statul mai bine de trei decenii.

Oficialii israelieni au declarat că operațiunile militare ar putea continua până la atingerea obiectivelor stabilite, în timp ce autoritățile iraniene au avertizat că vor răspunde ferm.

Pe fondul acestor evoluții, Guvernul Republicii Moldova a instituit, la 4 martie, stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Autoritățile invocă riscurile generate de instabilitatea din regiune și de posibilele efecte asupra pieței energetice.

Analiza experților

Expertul în securitate regională Mihai Isac afirmă că atacul a fost prezentat de Israel drept o acțiune „preventivă”, justificată prin temerile legate de programul nuclear și de rachete al Iranului. În același timp, implicarea americană a fost descrisă de secretarul de stat Marco Rubio drept o măsură menită să reducă riscurile inițiale ale conflictului.

Potrivit lui Isac, moartea lui Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură pentru Iran, deoarece acesta era figura centrală a sistemului politic și de securitate al statului. Cu toate acestea, structura instituțională a Iranului este concepută astfel încât să poată funcționa și după dispariția liderului suprem, ceea ce înseamnă că regimul nu se va prăbuși automat, dar poate intra într-o perioadă de instabilitate și decizii imprevizibile.

Unul dintre efectele directe pentru Republica Moldova ar putea fi creșterea prețurilor la energie și carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, tensiunile din zona Golfului Persic și perturbările din Strâmtoarea Hormuz au influențat deja cotațiile internaționale ale petrolului. În condițiile în care Republica Moldova depinde integral de importurile de produse petroliere, fluctuațiile globale se reflectă rapid în prețurile interne.

Expertul în securitate Laurențiu Pleșca subliniază că tensiunile dintre Iran și Israel s-au acumulat de-a lungul anilor, inclusiv prin sprijinul acordat de Teheran unor grupări armate din regiune, precum Hamas sau Hezbollah. Escaladarea conflictului a fost alimentată de schimburi repetate de lovituri directe în ultimii ani.

Pleșca atrage atenția că zona conflictului este strâns legată de securitatea energetică globală. Aproximativ o cincime din petrolul și gazul lichefiat transportat pe mare trece prin Strâmtoarea Hormuz. În cazul unei perturbări majore a traficului maritim, prețurile energiei pot crește rapid, ceea ce ar afecta și Republica Moldova, dependentă de importuri de gaz și energie electrică.

În același timp, expertul remarcă faptul că slăbirea capacității Iranului ar putea avea efecte indirecte asupra războiului din Ucraina. Teheranul a fost unul dintre principalii furnizori de drone pentru Rusia, iar reducerea acestui sprijin ar putea crea oportunități pentru Kiev.

Analistul în relații internaționale Grigore Guzun consideră că actuala confruntare este rezultatul acumulării unor tensiuni strategice, militare și ideologice de lungă durată. Programul nuclear al Iranului rămâne principalul motiv de îngrijorare pentru Israel, care îl percepe drept o amenințare directă.

Potrivit expertului, conflictul are și o dimensiune geopolitică mai largă. O parte importantă a petrolului iranian este exportată către China, iar presiunea asupra Teheranului poate influența indirect accesul Beijingului la resurse energetice.

Pentru Republica Moldova, efectele imediate ar putea apărea în plan economic și energetic. În paralel, o eventuală mutare a atenției occidentale de la Ucraina către Orientul Mijlociu ar putea oferi Rusiei mai mult spațiu de acțiune, inclusiv prin intensificarea presiunilor hibride asupra Chișinăului.

Deși conflictul are loc la mare distanță geografică, experții avertizează că impactul său poate fi resimțit direct în economie, securitate și stabilitate regională.