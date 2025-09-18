Donald Trump declară Antifa organizație teroristă, după asasinarea lui Charlie Kirk

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat mișcarea de extremă stângă „Antifa” drept organizație teroristă. Decizia vine la o săptămână după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk.

Liderul de la Casa Albă a sugerat insistent că finanțatorii mișcării „Antifa” ar trebui investigați temeinic, în conformitate cu cele mai înalte standarde și proceduri legale.

Charlie Kirk, activist conservator american și aliat al lui Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley. Ulterior, el a murit la spital din cauza rănilor suferite.

Anchetatorii l-au identificat pe Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, drept autorul atacului armat soldat cu moartea activistului conservator Charlie Kirk. Guvernatorul Utah-ului, Spencer Cox, a declarat că suspectul a fost reținut după ce anchetatorii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, au intervievat membri ai familiei și au verificat mesajele online dintre Robinson și colegul său de cameră. Autoritățile americane, inclusiv fostul președinte Donald Trump, cer pedeapsa cu moartea pentru Robinson.