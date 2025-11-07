Dorin Damir a fost eliberat

Instanța de judecată i-a schimbat măsura lui Dorin Damir, șeful FEA în Moldova, reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Finul lui Vladimir Plahotniuc a fost eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării timp de două luni.

Pe 5 noiembrie 2025, Dorin Damir și Octavian Orheianu s-au trezit cu procurorii la ușă. Președintele Asociației FEA și fostul vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F), au supuși perchezițiilor în două cazuri penale, au declarat pentru UNIMEDIA surse apropiate anchetei.