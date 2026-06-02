Dorin Damir, achitat în dosarul de șantaj legat de cazul Proimobil. Sentința, casată

Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale (FEA) și finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul de șantaj în care era acuzat că l-ar fi amenințat pe omul de afaceri Vlad Musteață în contextul anchetei privind presupusul „atac raider” asupra companiei imobiliare Proimobil.

Decizia a fost pronunțată marți, 2 iunie, de completul de judecată condus de magistratul Marcel Popescu. Instanța a dispus casarea totală, din oficiu, a sentinței primei instanțe și achitarea inculpatului. Hotărârea este executorie din momentul pronunțării.

Dorin Damir nu a fost prezent la ședință, acesta executând în prezent o pedeapsă de trei ani de închisoare în dosarul privind angajările fictive de la fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații.

Dosarul examinat de Curtea de Apel vizează un presupus act de șantaj comis în anul 2021. Potrivit acuzării, Damir l-ar fi abordat pe avocatul Victor Munteanu într-o sală de sport și i-ar fi cerut să-i transmită clientului său, omul de afaceri Vlad Musteață, că el și membrii familiei sale ar putea avea de suferit dacă nu își retrage declarațiile făcute în dosarul instrumentat de PCCOCS privind preluarea companiei Proimobil în perioada guvernării Partidului Democrat.

Anterior, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a achitat pe Damir în acest dosar. Procuratura a contestat decizia, solicitând constatarea vinovăției inculpatului.

Cu doar câteva ore înainte de pronunțarea hotărârii Curții de Apel, procurorul de caz, Radu Sâli, declara că termenul de prescripție a expirat, astfel încât nu mai poate fi solicitată o pedeapsă privativă de libertate.

„Procuratura nu este de acord cu achitarea pronunțată de prima instanță și solicită constatarea vinovăției. Dar o pedeapsă nu putem cere, pentru că termenul de prescripție a expirat. Evenimentele au avut loc demult”, a declarat procurorul.

La rândul său, avocatul lui Vlad Musteață, Vadim Vieru, a criticat poziția acuzării, afirmând că procurorul nu a solicitat o sancțiune concretă pentru inculpat.

Potrivit lui Vlad Musteață, atacul asupra companiei Proimobil ar fi avut loc în perioada 2017–2019. Omul de afaceri susține că un grup de persoane asociate organizațiilor sportive FEA și Lion Muay Thai, condus de Dorin Damir și Octavian Orheianu, ar fi exercitat presiuni asupra sa, cerând sume importante de bani și preluând ulterior controlul asupra afacerii.

Dosarul de șantaj era ultimul dosar penal aflat pe rolul instanțelor în care Dorin Damir figura în calitate de inculpat.

În ianuarie 2026, acesta a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații. În aceeași cauză au fost condamnați și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, precum și fostul șef al Direcției nr. 5, Valeriu Cojocaru. Potrivit informațiilor oficiale, cei doi nu au fost găsiți până în prezent pentru executarea pedepsei.