O antreprenoare acuză Poliția de abuzuri. Trei mașini ridicate în mai puțin de o lună

O femeie de afaceri din Chișinău acuză mai mulți polițiști de abuz, după ce trei mașini folosite de companiile sale au fost ridicate în mai puțin de o lună și duse la parcarea specială. La opt luni de la primele incidente, două automobile nu au fost restituite, iar taxele de parcare au depășit 100.000 de lei.

Potrivit unei investigații Jurnal.md, este vorba despre Neonelia Guțu, antreprenoare din Chișinău, care deține mai multe companii din domeniul alimentației publice și agriculturii. Soțul ei, Octavian Guțu, fost polițist, a fost anterior acuzat într-un dosar privind maltratarea unui minor la 7 aprilie 2009, dar a fost achitat.

Fiica lor, cunoscută online ca Jenika Guțu, este tânăra care a apărut, primăvara trecută, în imagini pe rețelele sociale conducând cu 189 km/h un Lamborghini Urus înmatriculat în Republica Moldova.

Primul caz a avut loc pe 31 august 2025, pe strada Milano din sectorul Buiucani al Capitalei. Neonelia Guțu se afla la volanul unui Range Rover cumpărat în leasing, al cărui proprietar uzufructuar este compania Queen’s Residence Park. Femeia susține că a parcat la intrarea în curtea unui bloc, fără să blocheze traficul, însă polițiștii Alexandru Gulica și Iurie Găină au decis ridicarea mașinii, invocând staționarea neregulamentară.

„N-am încălcat nimic, dar nu aveam timp de pierdut și le-am spus că plătesc amenda. Dar ei ziceau că-i abuzez. Era atât de comic și urât… Am stat așa vreo două ore, până au chemat un alt polițist de la Inspectoratul de Poliție Buiucani, ca să mă tragă la răspundere pentru abuz”, a declarat Neonelia Guțu.

Administratorul Queen’s Residence Park, Dumitru Chiril, spune că a mers la fața locului și le-a explicat polițiștilor că firma este proprietara mașinii. Potrivit lui, oamenii legii au invocat existența unor încălcări anterioare surprinse de camere, deși proprietarul putea fi identificat imediat.

„Le-am explicat că sunt administratorul firmei-proprietar, dar ei au spus că n-are importanță. Nu-i înțelegeam. Ca să ridici o mașină, trebuie să ai motive: șoferul să fie beat sau drogat, sau să nu aibă permis, sau mașina să nu fie identificată, sau să nu aibă număr. Pentru că niciuna din aceste condiții nu erau întrunite, dnei Guțu nu i-au întocmit nici proces-verbal de înlăturare de la conducere, însă mașina au ridicat-o”, a spus Chiril.

Avocata Tatiana Tampei susține că presupusele încălcări surprinse de camere nu justificau ridicarea mașinii. Potrivit ei, în asemenea situații, proprietarul trebuie citat pentru a comunica cine s-a aflat la volan.

„Încălcările depistate la camerele video nu sunt un motiv de a ridica mașina. În astfel de cazuri, legea obligă polițistul să expedieze citație proprietarului automobilului și acesta să comunice cine a fost la volan. Dar nici până astăzi clienții mei nu au primit vreo citație în acest sens. Oricum, nu doamna Guțu este proprietarul mașinii”, a declarat avocata.

În documentele întocmite în primul caz au fost indicate mai multe nereguli. Într-un proces-verbal, strada Milano a fost trecută ca fiind în sectorul Râșcani, nu la Buiucani, iar polițistul Alexandru Gulica nu și-ar fi indicat funcția. Neonelia Guțu a fost amendată cu 900 de lei și sancționată cu două puncte de penalizare.

Un alt proces-verbal, întocmit de Iurie Găină, a vizat ridicarea și transportarea automobilului la parcarea specială. Acesta a invocat necesitatea identificării proprietarului, deși reprezentanții companiei susțin că proprietarul era deja cunoscut.

Femeia a fost sancționată atunci și pentru ultragiere, după ce a refuzat să coboare din automobil. Ulterior, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anulat procesul-verbal, constatând lipsa probelor care să arate că aceasta ar fi opus rezistență.

Pe 5 septembrie 2025, la doar cinci zile după primul incident, Neonelia Guțu a fost oprită din nou de aceiași doi polițiști, în timp ce conducea un Range Rover Sport, un alt automobil al companiei Queen’s Residence Park. De această dată, polițiștii au acuzat-o că nu ar fi acordat prioritate unui pieton. Ea susține că abaterea nu a avut loc.

Alexandru Gulica i-a aplicat atunci o amendă de 1.500 de lei și cinci puncte de penalizare, iar Iurie Găină a întocmit procesul-verbal de ridicare a mașinii. În document au apărut noi erori, inclusiv data de 5 august în loc de 5 septembrie și denumirea greșită a modelului automobilului.

Ulterior, fiind audiat la CNA, Iurie Găină ar fi recunoscut că a indicat greșit temeiul legal și că ar fi trebuit să menționeze necesitatea identificării proprietarului, nu parcarea interzisă. Potrivit investigației, el a mai declarat că ar fi întocmit și un proces-verbal de înlăturare de la volan, însă nu l-a putut prezenta.

„Am încercat iarăși să mă apăr, dar nu aveai cu cine vorbi. Chiar și avocatul mi-a spus că nu are sens să mă cert cu ei, căci oricum o să-mi ia mașina”, a spus Neonelia Guțu.

Avocatul Alexandru Tabarcea susține că un automobil poate fi reținut la parcarea specială pentru o perioadă mai lungă doar dacă reprezintă corp delict.

„Vă imaginați dacă, pentru fiecare depășire de viteză stabilită de cameră, omului i s-ar ridica mașina? Asta-i absurd. Mașina se ridică când e corp delict, când se produce un accident rutier, de exemplu, dar și atunci numai până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Dar ținând cont de faptul că aceste mașini nici nu aparțin dnei Guțu, care-i temeiul că le țin acolo – să plătească parcarea?”, a declarat avocatul.

Al treilea caz a avut loc pe 18 septembrie 2025, pe Calea Moșilor. Neonelia Guțu conducea un Volkswagen Passat, proprietate a companiei Ecomeat Manufactury. Ea afirmă că a fost oprită din nou de aceiași polițiști, iar Alexandru Gulica i-a spus că dreptul său de a conduce este suspendat.

„Atunci am înțeles că ei mă urmăresc prin tot orașul. Dacă 20 de ani n-am încălcat nimic, acum veneau una peste alta. Deschid geamul și Gulica-mi zice: „Bună ziua, numele dvs.?”. Zic: „Glumiți sau vă bateți joc, că știți numele meu pe de rost?”. Mi-a arătat pe calculatorul său un document și mi-a spus că permisul meu de conducere este suspendat. Nu aveam cuvinte, căci permisul era la mine și aveam doar 7 puncte de penalizare”, a povestit femeia.

În acel caz, polițistul i-a întocmit proces-verbal pentru conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat și a recomandat arestarea ei preventivă pentru 15 zile. Tot atunci au fost întocmite procesul-verbal de înlăturare de la conducere și cel de ridicare a automobilului.

Potrivit investigației, suspendarea dreptului de a conduce s-ar fi bazat pe un proces-verbal întocmit în lipsa femeii, pentru o presupusă încălcare din 12 aprilie 2025, legată de necuplarea centurii de siguranță. Avocatul Alexandru Tabarcea afirmă că acest act nu i-a fost adus la cunoștință decât după ridicarea celui de-al treilea automobil.

Ulterior, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anulat decizia de suspendare a dreptului de a conduce, constatând că nu există probe care să demonstreze că Neonelia Guțu ar fi condus mașina la data presupusei încălcări.

Cazul a ajuns și la Centrul Național Anticorupție, unde avocații au cerut verificarea acțiunilor polițistului Iurie Găină în cazul primelor două mașini. Potrivit Jurnal.md, două decizii ale ofițerilor CNA au fost aproape identice, iar una dintre ele a fost anulată de instanță ca fiind incompletă, cu concluzii pripite și nefondate. Instanța a reținut că ridicarea celei de-a doua mașini a fost contrară legii, fără motive și fără întocmirea unui proces-verbal de înlăturare de la conducere.

Investigația mai arată că în cazierul contravențional anexat la dosar apăreau alte două procese-verbale, întocmite tot pe 5 septembrie, pentru presupuse încălcări din 13 martie și 2 iunie 2025. Existența acestora este pusă sub semnul întrebării de avocați, inclusiv pentru că două procese-verbale ar fi fost întocmite exact la aceeași oră. Ulterior, un cazier contravențional obținut de la MAI arăta că femeia avea trei contravenții și doar opt puncte de penalizare.

Neonelia Guțu acuză că acțiunile polițiștilor ar fi avut scopul de a o intimida și de a o determina să ofere bani.

„Presupun că de la început voiau bani și, când au văzut că nu le dăm, au găsit alte metode. De aceea, instanța va decide, dar bani n-am să le dau!”, a declarat femeia.

Avocata Tatiana Tampei susține că refuzul de a restitui mașinile și acumularea taxelor de parcare reprezintă o formă de presiune asupra proprietarilor vehiculelor.

„Faptul că parcarea a notificat proprietarii mașinilor cu privire la acumularea datoriilor, generată exclusiv de refuzul nejustificat al INSP de a le restitui, este o hărțuire din partea poliției, care supune aceste companii la cheltuieli nejustificate, afectându-le activitatea”, a declarat avocata.

Parcarea specială, administrată de Magda-Tur SRL, a solicitat în instanță achitarea taxelor pentru staționarea mașinilor, inclusiv dobânzi de întârziere. Potrivit investigației, în 2020, compania a semnat un contract cu IGP privind evacuarea mașinilor ridicate în Capitală.

În cazul celui de-al treilea automobil, administratorul firmei-proprietar, Ion Popescu, a fost citat la INSP. Acesta a scris în actul de audiere că nu va achita bani unor funcționari pe care îi consideră corupți.

„Vă anunțăm oficial că vom avea răbdare până vom obține aplicarea legii într-un stat de drept, dar bani nu vom achita funcționarilor corupți. Așa metode precis nu duc spre integrarea în UE”, a notat Popescu în actul de audiere.

În aceeași zi, Alexandru Gulica i-a întocmit lui Ion Popescu un proces-verbal pentru că ar fi predat vehiculul unei persoane lipsite de dreptul de a conduce. Tot atunci, i-a fost eliberat actul de restituire a mașinii Volkswagen Passat, pentru care taxa de parcare a fost de 38.118 lei.

Celelalte două mașini au rămas la parcarea specială, iar pentru ele sunt cerute peste 80.000 de lei.

„A treia mașină au întors-o, pentru că au ridicat-o procedural corect, dar primele două au fost ridicate ilegal și nu știu cum să le dea înapoi. Ei nici nu și-au închipuit că cineva o să aibă tupeul să lase mașini atât de scumpe la parcarea specială și va merge pe cale legală”, a declarat Dumitru Chiril.

Pe 6 mai 2026, Dumitru Chiril a fost citat de Alexandru Gulica. Potrivit investigației, polițistul s-ar fi arătat dispus să elibereze și primele două mașini dacă proprietarul va comunica cine se afla la volan în cazul altor două încălcări. Avocata Tatiana Tampei a sesizat Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, cerând sancționarea lui Gulica pentru abateri disciplinare grave.

Pe 3 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anulat și procesul-verbal prin care Neonelia Guțu a rămas fără al treilea automobil. Principalul motiv a fost faptul că Alexandru Gulica nu și-a indicat funcția în act. Potrivit Jurnal.md, acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării și alte procese-verbale întocmite de același polițist.

Alexandru Gulica a refuzat să ofere detalii jurnaliștilor și a recomandat contactarea serviciului de presă al INSP. Iurie Găină nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Jurnal.md notează că Alexandru Gulica nu își declarase averea de când activează în Poliție. După ce jurnaliștii l-au întrebat despre acest aspect, pe site-ul ANI au apărut declarațiile sale pentru anii 2023-2025, toate datate cu 31 martie 2026. În declarații, polițistul indică doar salariul și susține că nu deține bunuri. Din aceste acte rezultă că funcția sa este de subofițer superior.

Redacția Jurnal.md a transmis 14 întrebări către INSP. Instituția a oferit un răspuns formal, invocând protecția datelor cu caracter personal și procedurile juridice. Aceleași întrebări au fost trimise și către IGP, însă, potrivit redacției, după aproape 40 de zile nu a fost primit niciun răspuns.