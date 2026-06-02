R. Moldova și Italia, legate prin oameni. Ambasador: Nu mai suntem doar „o diasporă”

Republica Moldova și Italia sunt unite de o relație consolidată în timp nu doar prin cooperarea dintre instituții, ci și prin contribuția miilor de moldoveni stabiliți în peninsulă. Comunitatea moldovenească din Italia a devenit, de-a lungul anilor, un veritabil ambasador, contribuind la dezvoltarea economică și socială a statului italian și promovând imaginea Republicii Moldova peste hotare.

Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Oleg Nica, în contextul Zilei Republicii Italiene, marcată anual la 2 iunie. Diplomatul a transmis felicitări cetățenilor italieni și a subliniat relația de prietenie dintre cele două state.

Potrivit ambasadorului, Italia continuă să fie unul dintre cei mai importanți susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. Oleg Nica a menționat că anul 2028 ar putea avea o semnificație deosebită pentru țara noastră, întrucât Italia va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, iar obiectivul autorităților moldovene este finalizarea negocierilor și semnarea tratatului de aderare până atunci.

Diplomatul a evidențiat și rolul important al diasporei moldovenești din Italia. Dacă în trecut majoritatea moldovenilor activau în sectorul îngrijirii persoanelor vârstnice, în prezent tot mai mulți și-au echivalat studiile, au deschis afaceri și s-au integrat în comunitățile locale. În Italia activează peste 9.000 de afaceri fondate de cetățeni ai Republicii Moldova.

Un alt exemplu al relațiilor strânse dintre cele două state este acordul în domeniul securității sociale, care permite cumularea stagiilor de cotizare pentru pensie. Potrivit ambasadorului, procedurile necesare au fost finalizate, iar cetățenii care au muncit legal în Italia pot solicita deschiderea dosarelor de pensie în Republica Moldova.

În același timp, schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Italia au cunoscut o creștere semnificativă în ultimul deceniu, ajungând de la aproximativ 450 de milioane de dolari la circa 900 de milioane de dolari în anul 2025.

Ziua Republicii Italiene marchează referendumul din 1946 prin care italienii au decis renunțarea la monarhie și proclamarea republicii. Cu această ocazie, clădirea Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău va fi iluminată în culorile drapelului italian.