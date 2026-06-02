Nicolae Margarint: Guvernarea mimează austeritatea și extinde aparatul birocratic

Nicolae Margarint, deputat al Partidului Nostru, acuză guvernarea că promovează un discurs de austeritate, în timp ce continuă să extindă aparatul administrativ al statului și să aloce fonduri suplimentare pentru noi structuri și funcții.

Potrivit deputatului, în timp ce Executivul invocă lipsa resurselor financiare și menține un moratoriu asupra angajărilor, unele instituții ale statului solicită majorarea numărului de angajați și alocarea unor bugete suplimentare de zeci de milioane de lei.

„Pe de-o parte, premierul declară moratoriu pe angajări și austeritate, iar pe de altă parte, Cancelaria de Stat vine cu solicitări de lărgire a statelor de personal, pentru care se alocă zeci de milioane. Se creează instituții din mers, iar la plecarea din funcție, unii conducători emit ordine de restructurare pentru a-și plasa prietenii în funcții noi, tot pe bani publici. Nu mai vorbim de aceste instituții și centre care nu sunt absolut necesare nimănui”, a declarat Nicolae Margarint la postul de televiziune TVC21.

Deputatul a criticat în special crearea unor agenții și centre noi, despre care spune că nu sunt necesare și generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat.

Potrivit lui Nicolae Margarint, astfel de instituții ajung adesea să fie folosite pentru angajarea unor persoane apropiate liderilor politici. Ca exemplu, acesta a menționat Centrul „PATRIOT”, pentru care, potrivit afirmațiilor sale, au fost alocate 20 de milioane de lei.

În opinia deputatului Partidului Nostru, diferența dintre declarațiile oficiale privind economisirea resurselor și alocările bugetare pentru extinderea birocrației reflectă o administrare ineficientă a banului public și afectează interesele cetățenilor.