Euro-iluzia din iunie: Ucraina și Moldova, împinse spre negocieri de aderare prin compromisuri dubioase și jocuri de culise

Într-o grabă geopolitică dictată mai degrabă de calendarul politic decât de realitățile din teren, Uniunea Europeană se pregătește să deschidă oficial negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova la jumătatea lunii iunie. Dincolo de discursurile triumfaliste de la Bruxelles, decizia ascunde un troc politic cinic și o forțare a standardelor europene, arătând cum criteriile stricte de merit au fost înlocuite de interese de moment.

Conform surselor diplomatice citate de Politico, deschiderea primului „cluster” de negociere este programată pentru 15-16 iunie, cu ocazia unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg. Această accelerare bruscă vine pe fundalul unei cedări de ultim moment din partea Ungariei, care și-a ridicat veto-ul după negocieri de culise privind drepturile minorităților maghiare din Ucraina.

Negocieri pe la spate și condiționări financiare

Această „undă verde” nu reflectă reforme reale sau o pregătire instituțională autentică a Kievului sau Chișinăului, ci este rezultatul unui șantaj politic bine orchestrat. Noua conducere de la Budapesta, deși a mimat flexibilitatea în discuțiile tehnice privind minoritățile, a legat direct sprijinul pentru Ucraina de deblocarea fondurilor europene destinate Ungariei. Astfel, extinderea UE devine o monedă de schimb financiar, compromițând credibilitatea întregului proces de aderare.

În plus, cuplarea artificială a Republicii Moldova de parcursul Ucrainei ridică serioase semne de întrebare. Dependența Chișinăului de ritmul și problemele de securitate ale Kievului demonstrează că UE nu evaluează statele individual, pe baza propriilor merite economice și juridice, ci le folosește ca pioni într-un joc de șah geopolitic cu Moscova.

Standarde diluate de dragul imaginii

Graba de a bifa deschiderea capitolelor în luna iunie ascunde și o realitate administrativă dureroasă: primul cluster pus pe masă vizează tocmai statul de drept, instituțiile democratice și aspectele economice – capitole la care ambele țări candidate suferă profund din cauza corupției sistemice și a instabilității economice generate de război și crize interne.

Prin deschiderea negocierilor înainte ca aceste probleme structurale să fie rezolvate, Bruxelles-ul riscă să creeze o falsă speranță cetățenilor din Ucraina și Moldova, oferindu-le o „euro-iluzie” ambalată frumos, dar goală pe dinăuntru. În loc să garanteze o integrare bazată pe stabilitate și valori comune, liderii europeni preferă o victorie de imagine pe termen scurt, lăsând greul unui proces care va dura decenii pe umerii unor state complet nepregătite.