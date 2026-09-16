Dosare vechi de ani, păstrate de judecătorii promovați la CSJ: Cine figurează în ele

Cinci judecători au fost promovați la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pe 3 iulie 2026, după ce au trecut evaluarea externă și au primit votul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Patru dintre ei aveau însă în examinare dosare de rezonanță, unele aflate de ani întregi pe rol. Cu acordul instanței și al CSM, o parte dintre magistrați și-au păstrat împuternicirile pentru a duce anumite cauze până la pronunțarea hotărârilor.

Potrivit unei investigații marca Tv8.md, printre dosarele care continuă să fie examinate de judecătorii promovați se numără cauze în care figurează Alexandr Stoianoglo, Veaceslav Platon și Chiril Lucinschi, dar și dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. În același timp, alte cauze au fost redistribuite și urmează să fie reluate de noii magistrați cărora le-au revenit.

Cucerescu: de la Guțul și Plahotniuc la dosare vechi de peste un deceniu

Ana Cucerescu este unul dintre magistrații promovați în această vară la CSJ. În ultimii ani, aceasta a pronunțat sentințe în mai multe dosare de rezonanță. În august 2024, l-a condamnat la șase ani de închisoare pe Iurie Roșca, iar un an mai târziu, la șapte ani de detenție pe guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul. Înaintea pronunțării sentinței în cazul Guțul, magistrata a sesizat CSM că ar fi fost intimidată și amenințată cu moartea.

În aprilie 2026, Cucerescu l-a condamnat pe Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul „Furtul miliardului”. După promovarea la CSJ, la sfârșitul lunii iulie, aceasta a pronunțat o sentință de 13 ani de închisoare în cazul fostului bancher Grigore Gacikevici. Dosarul lui Gacikevici ajunsese în instanță cu mai bine de zece ani în urmă, însă i-a fost redistribuit Anei Cucerescu la sfârșitul anului trecut, după eliberarea din funcție a judecătoarei Olga Cojocaru. Sentința a venit după aproximativ jumătate de an de examinare.

Pe 9 iulie, CSM i-a permis Anei Cucerescu să continue examinarea a șase cauze penale ajunse în etapa finală. Pe lângă cazul Gacikevici, pe listă se aflau dosarul concesionării Aeroportului Chișinău, în care sunt vizați fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul șef al APP Tudor Copaci și alte persoane, precum și cauzele în care figurează fostul adjunct al procurorului general Igor Popa, Andrei Cociorvă și Ion Apostol.

Cucerescu și-a păstrat și dosarul celor 24 de vameși de la postul vamal Leușeni, reținuți în 2013 pentru corupție. Cauza se află în instanță de aproximativ 12 ani fără o soluție.

Ulterior, CSM i-a menținut împuternicirile și în dosarul lui Alexandr Stoianoglo și al procurorilor Elena Ceruță și Dumitru Răilean, care vizează renunțarea la învinuire în dosarul lui Veaceslav Platon, decizie care a dus la eliberarea acestuia din închisoare. În 2024, când dosarul i-a fost repartizat, Cucerescu a solicitat să se abțină de la examinarea cauzei, invocând relația de prietenie cu Dumitru Răilean. Cererea i-a fost însă respinsă de completul care a examinat-o.

La scurt timp după promovarea la CSJ, Cucerescu l-a achitat pe fostul adjunct al procurorului general Igor Popa în dosarul în care acesta era acuzat de fals în declarații. Acuzațiile vizau neincluderea intenționată în declarațiile de avere pentru perioada 2018–2020 a unor informații despre bunurile deținute de femeia despre care procurorii susțineau că era concubina sa.

Potrivit jurnaliștilor, instanța a constatat că probele prezentate de procurori nu au demonstrat că Popa și fosta sa soție se aflau într-o relație de concubinaj.

Un alt dosar păstrat de Cucerescu este cel privind concesionarea Aeroportului Chișinău. Cauza a ajuns la etapa dezbaterilor judiciare. În cei aproximativ doi ani în care magistrata a condus completul, au fost stabilite peste 90 de ședințe, dintre care aproximativ o treime au fost amânate.

Nu toate cauzele Anei Cucerescu au rămas în examinarea acesteia. Dosarul fostului deputat Sergiu Sîrbu, judecat pentru îmbogățire ilicită, a fost redistribuit magistratei Olga Bejenari. Cauza îi fusese repartizată Anei Cucerescu pe 20 mai 2026, iar până la promovare aceasta reușise să organizeze șapte ședințe.

A fost redistribuit și dosarul de revizuire în cazul fostei angajate Moldindconbank Olga Pungă. În 2020, Alexandr Stoianoglo, pe atunci procuror general, dispusese revizuirea cauzei, pe care o calificase drept una politică. Dosarul a ajuns însă la Cucerescu abia în aprilie 2026.

Printre cele mai importante cauze redistribuite se numără dosarul așa-numitei scheme a blanchetelor pentru pașapoarte, în care sunt judecați Vladimir Andronachi, Alexandru Vilcu și fostul șef al ASP Vladislav Zara. Aceștia sunt acuzați că ar fi contribuit la prelungirea unui contract cu o companie externă care ar fi obținut fraudulos cinci milioane de euro din perfectarea actelor de identitate moldovenești.

Dosarul se afla în examinarea Anei Cucerescu de la începutul anului 2025. Într-un an și jumătate au avut loc 37 de ședințe, o parte dintre cele programate fiind amânate. Cauza, la fel ca dosarul Pungă, i-a fost repartizată între timp judecătoarei Angela Vasilenco și urmează să fie reluată.

Stratan și-a păstrat nouă dosare

Un alt magistrat promovat la CSJ, Sergiu Stratan, a primit acordul CSM să continue examinarea a nouă dosare penale.

Printre acestea se află cauza de rejudecare a fostului deputat Chiril Lucinschi, acuzat de spălare de bani. Pronunțarea hotărârii a fost amânată de două ori anul trecut, instanța dispunând reluarea examinării. În 2026 au avut loc doar două ședințe, iar alte cinci au fost anulate din cauza absenței unor membri ai completului.

Din mai nu a mai fost stabilită nicio ședință. Stratan a explicat că ultima reluare a cercetării a fost necesară pentru audierea suplimentară a inculpatului, iar după plecarea din sistem a judecătoarei Angela Catană completul nu mai poate convoca ședințe până la desemnarea unui nou membru. Alexandru Negru, promovat și el la CSJ, face parte din același complet și și-a păstrat împuternicirile în cauza pornită în 2017.

Stratan continuă și examinarea dosarului lui Veaceslav Platon și al verișoarei acestuia, Marina Marohina. Cei doi sunt acuzați că ar fi fabricat și pus în circulație un card bancar pe numele unei judecătoare de la CSJ pentru a-i afecta imaginea publică și a se răzbuna pe aceasta.

Cauza a fost trimisă în judecată în 2019 și se află din 2024 în examinarea completului din care face parte Stratan. În mai 2026, magistratul anunțase că urma să fie pronunțată sentința, însă instanța a decis reluarea cercetării judecătorești.

Stratan a explicat că măsura a fost necesară pentru concretizarea unor probe și a respins ideea că dosarul ar fi tergiversat, argumentând că în ultimii doi ani aproape toate ședințele stabilite au avut loc.

Printre celelalte cauze pe care magistratul le va duce până la capăt se află dosarul directorului companiei Glorinal, Vasile Chirică, privind presupusa delapidare a averii străine, precum și dosarul omului de afaceri Constantin Manole, acuzat de evaziune fiscală. Ultima cauză se află pe masa lui Stratan de aproximativ nouă ani, iar în ultimii doi ani au avut loc, potrivit investigației, cel mult trei ședințe anual.

Stratan și-a păstrat, de asemenea, mai multe dosare privind trafic de ființe umane și trafic de copii, escrocherie și o cauză privind presupusa finanțare ilegală a fostului Partid Șor. În ultimul caz, următoarea ședință este stabilită pentru 25 septembrie, când ar urma să fie pronunțată hotărârea.

În cei 11 ani în care a activat la Judecătoria Chișinău, Sergiu Stratan a examinat și alte cauze de rezonanță. A condus completul care l-a condamnat pe Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul „Furtul miliardului” și a pronunțat sentințe de condamnare în dosarele fostei deputate Irina Lozovan și al soțului acesteia, Pavel Gîrleanu, precum și în cazul lui Denis Cuculescu, acuzat de trădare de patrie.