Natalia Morari anunță că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului ei

Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Cei doi au fost în centrul atenției publice în ultimii ani, atât din cauza relației lor „ascunse”, cât și a controverselor din jurul omului de afaceri.

„Așa s-a întâmplat, că fără voia noastră, dar relația aceasta a fost foarte tare diabolizată, s-au spus foarte multe neadevăruri desprea ea. Noi de ceva timp cu Veaceslav nu mai formăm un cuplu, a fost o decizie matură, după 5 ani de relație.

Vreau să spun că noi am păstrat o relație foarte caldă de prietenie, ne sunăm în fiecare zi, ne susținem, suntem mamă și tată a unui minunat copil, pe care îl educăm împreună. Eu îi doresc succes în tot ceea ce va face, eu îl voi susține mereu.

Eu cred că noi încă ca prieteni adevărați vom fi alături unul de altul”, a declarat Natalia Morari în cadrul emisiunii Neredactat, cu Rodica Ciorănică.