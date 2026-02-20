Premierul Munteanu anunță despre majorarea TVA pentru HoReCa de la 8% la 18%: Prețurile la hotel și restaurant ar putea crește

Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și hoteluri ar putea să se scumpească, anunță premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că Executivul pregătește majorarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%, ca parte a unui „plan de unificare fiscală”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

„Există diverse cote de TVA pe care dorim să le armonizăm. De exemplu, sectorul HoReCa plătește 8%, cred că este nedrept. Oamenii care merg la restaurante sau stau la hoteluri ar putea plăti mai mult”, a declarat Alexandru Munteanu.