Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate, în ședința de astăzi, în dosarul Băncii de Economii, două persoane de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte soldate cu cauzarea unui prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei.

Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de spălare a banilor, a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

În privința ambilor inculpați a fost menținută măsura preventivă – arestarea preventivă, aceștia fiind anunțați în căutare.

De asemenea, a fost admisă acțiunea civilă formulată de SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea, în mod solidar, din contul inculpaților, a sumei de 200 000 de lei, cu titlu de compensare a prejudiciului material.

Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, un grup de persoane, acționând în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane față de care în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, a obținut prin înșelăciune, în luna decembrie 2011, de la SA „Banca de Economii”, un credit în valoare de 4 400 000 de lei.

„Ulterior, mijloacele bănești au fost însușite prin diverse scheme infracționale, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Totodată, persoanele vizate, urmărind scopul spălării banilor prin metode de tăinuire și deghizare a originii mijloacelor bănești în sumă de 4 400 000 de lei, le-au transferat în baza unor contracte fictive de antrepriză către conturile bancare ale mai multor companii. De acolo, banii erau ridicați în numerar de către complicii la infracțiune, inclusiv de către inculpații din dosarul respectiv”, notează procuratura.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.