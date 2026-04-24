Rusia ar putea ataca NATO în „câteva luni”, avertizează Donald Tusk

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO în „câteva luni” și a pus sub semnul întrebării dacă Statele Unite ar fi „loiale” angajamentului lor din cadrul alianței de a apăra Europa în cazul unui atac rusesc, relatează Financial Times.

Donald Tusk a declarat pentru sursa citată că „cea mai mare și cea mai importantă întrebare a Europei este dacă Statele Unite sunt pregătite să fie la fel de loiale precum este prevăzut în tratatele noastre [NATO]”, avertizând că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în câteva „luni”.

Această intervenție neobișnuită din partea unui lider polonez reflectă incertitudinea tot mai mare din Europa după amenințările președintelui american Donald Trump și angajamentul oscilant al acestuia față de apărarea continentului.

„Pentru întreg flancul estic, vecinii mei… întrebarea este dacă NATO mai este o organizație pregătită, atât politic cât și logistic, să reacționeze, de exemplu, împotriva Rusiei dacă aceasta încearcă să atace”, a spus el.

Tusk a remarcat că unii membri ai alianței de apărare conduse de SUA „au pretins că nu s-a întâmplat nimic” atunci când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei anul trecut.

„Ceva cu adevărat serios”

Tusk a subliniat că afirmațiile sale nu trebuie interpretate „ca scepticism față de Articolul 5 [angajamentul de apărare colectivă al NATO], dacă este valabil sau nu, ci mai degrabă ca dorința mea ca garanțiile de pe hârtie să se transforme în ceva foarte concret.”

„Este ceva cu adevărat serios. Vorbesc despre perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani”, a spus Tusk referindu-se la un potențial atac rusesc.

„Pentru noi, este cu adevărat important să știm că toată lumea va trata obligațiile NATO la fel de serios ca Polonia”, a adăugat el.

Polonia este cel mai mare cheltuitor din NATO ca procent din PIB, atingând deja ținta de 5% a alianței, și este una dintre cele mai ferm pro-NATO și pro-transatlantice țări din Europa.

Tusk a spus că nu are „niciun complex” în ceea ce privește relațiile dintre SUA și Polonia. „Washingtonul tratează Polonia drept cel mai bun și cel mai apropiat aliat din Europa. Dar pentru mine, problema reală este cum se traduce asta în practică dacă se întâmplă ceva.”

„Vreau să cred că [Articolul 5] este încă valabil, dar uneori, desigur, am unele dificultăți”, a adăugat el. „Nu vreau să fiu atât de pesimist… dar ceea ce ne trebuie astăzi este și un context practic.”

„O provocare bine planificată și pregătită împotriva Poloniei”

Tusk a dat exemplul momentului în care aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei anul trecut, iar unii aliați NATO au fost reticenți în a considera acest lucru un atac.

În final, alianța a ridicat avioane de vânătoare care au doborât unele dintre drone, marcând prima confruntare directă între NATO și echipamente rusești din 2022.

„Am avut unele dificultăți în acea noapte din septembrie când am avut această provocare destul de masivă cu drone din partea rușilor”, și-a amintit Tusk.

„Nu mi-a fost ușor să-i conving pe partenerii noștri din NATO că nu a fost un incident întâmplător, ci o provocare bine planificată și pregătită împotriva Poloniei.”

„Pentru unii dintre colegii noștri, a fost mult mai ușor să pretindă că nu s-a întâmplat nimic”, a spus el.

„De aceea vreau să fiu sigur că, dacă se întâmplă ceva, Rusia știe că reacția va fi dură și fără echivoc.”

Avertismentul lui Tusk vine în contextul unui summit al UE care are loc în Cipru, incluzând discuții despre propria clauză de apărare reciprocă a blocului, Articolul 42.7 din tratatul UE, ca răspuns la amenințările lui Trump de a se retrage din NATO și limbajul ambiguu privind respectarea Articolului 5.

UE a încercat să își asume un rol mai mare în apărare ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, inclusiv prin finanțarea achizițiilor de armament, coordonarea producției de arme și mobilizarea statelor membre în jurul infrastructurii comune de apărare, precum capabilitățile anti-dronă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în această primăvară că blocul ar trebui să dea viață Articolului 42.7.

Însă multe țări rămân prudente față de pași care ar putea fi percepuți ca subminând NATO sau punând sub semnul întrebării angajamentul SUA de a apăra Europa — fundamentul securității continentului încă de la al Doilea Război Mondial.

„Europa devine din ce în ce mai conștientă”

Plecarea prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, deschide calea pentru discuții privind Articolul 42.7 și un rol mai amplu al UE în apărarea continentului.

Tusk a spus că, atâta timp cât Orban a fost în funcție, nu a existat „nicio legătură directă cu Budapesta” pe tema apărării.

Alegerea conservatorului pro-UE Peter Magyar ar face din Ungaria „cu siguranță un colaborator mult mai bun în ceea ce privește apărarea și abordarea sa față de Rusia”, a spus Tusk.

Liderul polonez a afirmat că discuțiile privind Articolul 42.7 vizează definirea unor modalități practice prin care țările s-ar sprijini reciproc în cazul unui atac.

„Ceea ce ai nevoie dacă vrei să ai, nu doar pe hârtie, o alianță reală, sunt instrumente reale și putere reală în ceea ce privește instrumentele de apărare și mobilitatea militarilor dintr-o țară în alta. Este o problemă foarte practică pentru prezent”, a spus el.

„De aceea obsesia mea acum și misiunea mea este să reintegrez Europa”, a adăugat Tusk. „Asta înseamnă apărare comună… un efort comun pentru a ne proteja granițele estice.”

„Paradoxal, dacă există unele aspecte pozitive ale războiului din Ucraina, acesta este unul dintre ele: Europa devine din ce în ce mai conștientă că vom fi împreună în ceea ce privește aspectele militare și apărarea”, a concluzionat el.