Escrocheriile online scapă de sub control: Prejudicii de 270 de milioane de lei în 2025

Escrocheriile online devin tot mai frecvente și mai sofisticate în Republica Moldova, iar schemele de investiții fictive se află în prezent în fruntea metodelor utilizate de infractorii cibernetici. Numărul cazurilor a crescut semnificativ într-un singur an, iar prejudiciile materiale aproape s-au dublat, avertizează autoritățile.

Potrivit lui Iurie Roșca, șeful Centrului pentru Combaterea Criminalității Cibernetice din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), escrocheriile legate de investiții false sunt cele mai răspândite atât în Republica Moldova, cât și la nivel global.

„Acum, aceste escrocherii sunt utilizate împreună cu softuri de inteligență artificială care generează clipuri video, imagini și chiar conversații telefonice. Cetățenii sunt sunați de așa-numiți reprezentanți ai băncilor sau ai companiilor de investiții și sunt manipulați psihologic, fiind ademeniți cu promisiuni de câștiguri rapide”, a declarat Iurie Roșca.

Datele statistice arată amploarea fenomenului: în 2024 au fost înregistrate aproximativ 1.100 de cazuri, iar în 2025 numărul acestora a depășit 1.750. În același timp, prejudiciile au crescut de la 130 de milioane la 270 de milioane de lei.

Autoritățile explică această creștere prin dorința oamenilor de a-și majora veniturile, dar și prin nivelul redus de educație financiară și utilizarea tehnologiilor moderne de manipulare.

„Escrocii folosesc inteligența artificială, inclusiv imagini și video cu persoane cunoscute sau reprezentanți ai autorităților, ceea ce face dificilă identificarea fraudelor”, a mai precizat Iurie Roșca.

Specialiștii avertizează că oricine poate deveni victimă, indiferent de vârstă sau experiență digitală. Printre cele mai frecvente metode utilizate se numără apelurile false din numele băncilor, ofertele de investiții „garantate”, anunțurile cu profit rapid, solicitările de instalare a aplicațiilor de control la distanță și linkurile care cer date personale sau bancare.

În acest sens, Poliția recomandă cetățenilor:

să fie vigilenți;

să verifice sursa mesajelor;

să evite accesarea linkurilor nesolicitate;

să nu introducă date personale pe site-uri suspecte și să activeze autentificarea în doi pași;

să utilizeze un antivirus actualizat.

În cazul în care o persoană devine victimă, autoritățile recomandă contactarea băncii pentru blocarea cardului, schimbarea parolelor compromise, păstrarea dovezilor și anunțarea Poliției la 112.