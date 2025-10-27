Dosarul destabilizărilor: Președintele raionului Râșcani a fost reținut

Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, ar fi fost reținut de oamenii legii în dosarul destabilizărilor în masă.

Acesta ar fi fost reținut de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații.

Informația privind reținerea lui Vladimir Mizdrenco este confirmată și de surse politice.

Amintim că astăzi angajații Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au desfășurat percheziții în nordul țării. Acțiunile au loc într-o cauză penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova (deplasările și instruirile din Serbia).