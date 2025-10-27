Un ex-deputat PAS, obligat să-i achite 9700 lei lui Vasile Costiuc, după ce a pierdut procesul

Deputatul Vasile Costiuc, președintele „Democrația Acasă”, susține că ex-deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canațui, a fost obligat să-i achite 9700 de lei, după ce a pierdut un proces de judecată.

„Cu mare satisfacție vă anunț că merg cu un titlu executoriu la executorul judecătoresc pentru a-l executa pe deputatul PAS, Oleg Canațui, care s-a plâns că i-am prejuduciat imaginea. După patru ani de judecată, a pierdut sărmanul și l-am pus să-mi restituie și banii cheltuiți pentru aistența juridică a avocatului. Intanța a hotarât încasarea a 9700 lei. Domnul Canațui, pentru faptul că m-ai hărțuit în judecată, trebuia să luam câteva sute de mii, cum cere Grosu și alții.

Nu mai umblați cu procese de judecată, nu mă tem de voi, sunteți a naibii de proști, doar că îmi cheltuiți timpul și nervii”, a spus Vasile Costiuc.

Până la această oră, Oleg Canațui nu a oferit o reacție.