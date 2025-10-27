HWPL – A 11-a Aniversare a Summitului Mondial pentru Pace 9.18

Roadele unei practici de pace centrate pe cetățeni desfășurate timp de 11 ani

Pe 18 octombrie, Asociația Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) a organizat un „Eveniment Online European pentru aniversarea celui de-al 11-lea Summit Mondial pentru Pace 9.18”, sub tema „Unitate pentru Pace, Misiunea Comuna a Umanității”. La acest eveniment au participat lideri de pace din diverse țări europene, lideri religioși, membri ai comunității educaționale și tineri reprezentanți, care s-au reunit pentru a reflecta asupra călătoriei de pace din ultimii 11 ani și pentru a explora direcțiile unei practici de pace conduse de cetățeni.

Evenimentul online european a fost o continuare a „Aniversării celui de-al 11-lea Summit Mondial pentru Pace 9.18” care a avut loc pe 18 septembrie la Cheongju, Coreea de Sud. Programul a inclus: deschiderea, raportul despre realizările HWPL în domeniul păcii, mesaje de felicitare, prezentări și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu panouri, spectacole și închiderea.

Raportul despre realizările HWPL a oferit o imagine de ansamblu asupra activităților de pace desfășurate de HWPL în ultimii 11 ani. HWPL a desfășurat activități de pace în întreaga lume, cum ar fi: extinderea sprijinului pentru „Declarația pentru Pacea Mondială și Încetarea Războiului (DPCW)”, promovarea dialogului între religii prin birouri de unire religioasă (WARP Office) în 292 de regiuni din 132 de țări, încheierea de acorduri de educație pentru pace cu peste 1.000 de instituții educaționale din 112 țări și derularea de proiecte de pace prin rețeaua de tineret IPYG, formată din 1.549 de organizații din 128 de țări. În total, peste 580.000 de membri din 170 de țări au participat la această mișcare de pace condusă de cetățeni.

În mod special, în acest an, au fost adoptate rezoluții de sprijin pentru DPCW în mai multe țări, inclusiv în America Latină și Caraibe (PARLATINO), statul Georgia, Mongolia și Madagascar, ceea ce a extins semnificativ eforturile HWPL de a promova pacea prin legislație internațională în cadrul comunității internaționale.

Petru Lucinschi, fostul președinte al Moldovei, care a trimis un mesaj video de felicitare, a spus: „Există două motive principale pentru care ar trebui să fim atenți la situația internațională actuală. În primul rând, războaiele și conflictele nu sunt inițiate de cetățeni, ci de politicieni. În al doilea rând, este nevoie de oameni care să oprească astfel de comportamente greșite și să ridice vocea împotriva lor.” El a subliniat importanța păcii centrate pe cetățeni și a adus un omagiu dedicării și activității celor implicați în promovarea păcii.

Activitățile de pace ale HWPL sunt remarcate în mod special datorită faptului că nu sunt conduse de guverne sau de elite diplomatice, ci sunt mișcări de pace în care cetățenii participă activ. Programele de tip „Campania Marșului pentru Pace”, „Distribuirea Materialelor Educaționale pentru Pace”, „Dezbateri interreligioase”, „Activități de Voluntariat pentru Tineri” sunt doar câteva exemple de inițiative care au devenit modele de participare a cetățenilor în promovarea păcii în viața de zi cu zi.

Mirela Vîlcu, profesor de pace din România, a declarat: „De când am început lecțiile de educație pentru pace cu elevii mei în 2019, am integrat educația pentru pace în lecțiile de engleză. După ce am discutat diverse teme cu elevii, am observat că au devenit mai curajoși, mai deschiși, mai generoși și mai recunoscători.” Ea a subliniat impactul învățăturilor despre pace asupra elevilor și modul în care aceștia își dezvoltă valori fundamentale.

Liderii religioși prezenți la eveniment au apreciat activitățile HWPL, afirmând că religia nu este cauza conflictelor, ci poate fi cheia pentru soluționarea acestora. Reprezentanții din domeniul educației au declarat că vor colabora pentru a ajuta elevii să crească ca cetățeni globali prin educația pentru pace.

Un reprezentant al HWPL a declarat: „Realizările obținute în cei 11 ani de muncă alături de cetățeni demonstrează că pacea nu este un ideal îndepărtat, ci o realitate pe care o putem implementa împreună.” El a subliniat că HWPL va continua să răspândească cultura păcii centrată pe cetățeni în întreaga lume.

Înființată în 2013, HWPL este o organizație internațională de pace înregistrată în Seul, Coreea de Sud, conform reglementărilor privind organizațiile non-profit sub Ministerul Afacerilor Externe, fiind, de asemenea, înregistrată la Biroul de Informare al Națiunilor Unite (DGC) și având statut consultativ special la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC). HWPL promovează cultura păcii prin forumuri, educație, activități de voluntariat și campanii, având scopul de a contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDGs).