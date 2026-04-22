Adunarea Populară a Găgăuziei solicită o întâlnire cu Erdogan în disputa cu Chișinăul

Membrii Adunării Populare a Găgăuziei intenționează să solicite o întrevedere cu reprezentanții conducerii turce, în contextul tensiunilor cu autoritățile centrale de la Chișinău.

Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe extraordinare a Adunării, unde deputatul Petru Fazli a declarat că relațiile dintre autonomie și autoritățile centrale s-au deteriorat.

„Moldova încetează să mai fie garantul autonomiei noastre. Totuși, termenul „separatism” este de mult timp nepotrivit pentru noi, deoarece noi, poporul găgăuz, suntem pro-moldoveni și pledăm pentru o Moldovă unită. Chișinăul trebuie să înceteze să mai „preseze” Găgăuzia. Încă îi avem pe frații noștri turci și trebuie să apelăm la ei”, a declarat acesta.

La rândul său, președintele interimar al Adunării, Nicolai Ormanji, a precizat că au fost inițiate demersuri și către ambasadele acreditate la Chișinău, precum și către organizațiile internaționale, pentru a explica poziția autorităților de la Comrat privind situația politică și organizarea alegerilor.

Potrivit acestuia, a fost transmis și un apel către Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, prin care se solicită primirea unei delegații găgăuze.

„Sperăm că Turcia va oferi asistență diplomatică pentru depășirea crizei noastre politice. De asemenea, trebuie asigurate întâlniri cu reprezentanții europeni, cu implicarea deputaților găgăuzi din Parlamentul Republicii Moldova și a membrilor Adunării Populare”, a declarat Ormanji.

În același context, prim-vicepreședintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, Ilia Uzun, a acuzat autoritățile centrale că ar încerca să influențeze procesul electoral din autonomie.

„Autoritățile centrale obstrucționează de mult timp alegerile din Găgăuzia pentru a pregăti schimbări și a stabili propriile filtre. Scopul este de a împiedica participarea persoanelor indezirabile, ale căror opinii nu coincid cu cele ale PAS”, a afirmat Uzun.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, doar deputații Adunării Populare au competența de a stabili momentul organizării alegerilor în Găgăuzia.