Chișinăul avertizează Tiraspolul: Reintegrare sau izolare economică de piața UE

Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că procesul de reintegrare a regiunii transnistrene trebuie finalizat până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în caz contrar antreprenorii din stânga Nistrului ar putea pierde accesul la piața comunitară.

Potrivit oficialului, odată cu aderarea Republicii Moldova la UE, actualul regim de comerț liber va fi anulat automat, inclusiv pentru agenții economici din regiunea transnistreană, fiind aplicată legislația comunitară europeană.

„Ceea ce vedem astăzi ca acces al antreprenorilor din regiunea transnistreană, această bază juridică va dispărea. Doar prin alinierea la standardele de piață europene antreprenorii din regiune vor putea continua să exporte pe piața europeană”, a declarat Cristina Gherasimov.

În acest context, autoritățile de la Chișinău transmit că administrația de la Tiraspol va avea de ales între reintegrarea în cadrul constituțional al Republicii Moldova sau menținerea regimului separatist, cu riscul izolării economice față de Uniunea Europeană.

Vicepremierul a invocat și precedentul Cipru, unde legislația europeană este suspendată în partea de nord a insulei, controlată de autoritățile separatiste. Un scenariu similar ar putea fi aplicat și în cazul regiunii transnistrene, în lipsa alinierii la acquis-ul comunitar.

Între timp, de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a declarat că Republica Moldova a demonstrat reziliență și angajament pentru democrație în fața provocărilor de securitate.

„Cetățenii moldoveni așteaptă de mai bine de 30 de ani să devină parte a națiunilor europene. Acum, că avem această oportunitate, nu ne putem permite să mai pierdem timp”, a afirmat Mihail Popșoi.

Oficialul a subliniat că autoritățile de la Chișinău continuă implementarea reformelor necesare integrării europene și contează pe sprijinul partenerilor din UE. Republica Moldova deține, din noiembrie 2025, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandatul urmând să se încheie pe 15 mai.