Partidul Nostru cere demisia ministrei de Interne, după reținerea a șase polițiști, acuzați de implicare în acte de corupție

Partidul Nostru cere demisia ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin, după anunțul făcut de Centrul Național Anticorupție privind reținerea a șase angajați ai Inspectoratului de Poliție sectorul Botanica, acuzați de implicare în acte de corupție.

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a declarat că este o situație gravă, care demonstrează că fenomenul corupției în structurile de forță nu este unul izolat. Acesta a făcut trimitere la declarațiile anterioare ale ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin, susținând că, potrivit datelor prezentate în Parlament pentru perioada 2020–2025, funcționari ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Serviciului Vamal sau ai CNA nu ar fi fost documentați penal.

„Din cele declarate în plen rezultă că doamna ministră nu cunoaște ce se întâmplă în sistem sau nu este informată despre implicarea unor angajați ai poliției în protejarea traficului de droguri prin solicitarea de mită”, a afirmat deputatul.

CNA a reținut marți, 22 aprilie, șase angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica, într-un dosar de corupere pasivă și activă comise în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, aceștia ar fi pretins și primit în mod sistematic bani, în sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar, cât și în monedă virtuală. Mijloacele financiare ar fi provenit de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri.