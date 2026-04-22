Unde se afla Dumitru Vartic în momentul decesului soției sale? Ce spune Lilian Carp

În momentul în care Ludmila Vartic a murit la Chișinău, după ce a căzut de la etajul unei clădiri din Capitală, soțul acesteia, Dumitru Vartic — bănuit în dosarul privind violența în familie cu determinare la sinucidere — nu se afla în municipiul Chișinău.

Declarațiile au fost făcute de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, în cadrul unei conferințe de presă din 22 aprilie, susținută după audierile privind circumstanțele cazului

„Nu era în Chișinău, se afla în Hâncești, apoi în Cimișlia”, a precizat Carp.

Potrivit acestuia, stabilirea locației lui Vartic în momentul tragediei a fost posibilă prin coroborarea datelor de localizare telefonică cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Dacă ar fi fost doar antenele telefonice, nu ar fi existat certitudinea poziționării, pentru că telefonul poate fi transmis altei persoane, iar aceasta să se deplaseze în altă parte”, a explicat deputatul.

Tot în cadrul conferinței, Lilian Carp a anunțat că dosarul deschis după decesul Ludmilei Vartic a fost transferat de la Hâncești la sectorul Râșcani, decizie motivată de necesitatea evitării eventualelor influențe la nivel local. El a precizat că autoritățile au solicitat Procuraturii să analizeze toate circumstanțele, inclusiv riscurile de eventuală mușamalizare.

De asemenea, Carp a menționat că un subofițer de Poliție este investigat disciplinar după ce ar fi aplicat o amendă pe numele Ludmilei Vartic la câteva ore după decesul acesteia, sancționând o altă persoană decât conducătorul auto aflat la volan.