Dosarul „Frauda bancară”: Apelul în cazul lui Plahotniuc începe la 1 octombrie

Curtea de Apel Centru a stabilit data de 1 octombrie pentru începerea examinării în apel pe dosarul „Frauda bancară” în care a fost condamnat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc.

Judecătorii au dat termen până pe 28 septembrie tuturor părților implicate pentru a-și definitiva cererile și demersurile în legătură cu examinarea cauzei pe fond. Vlad Plahotniuc, care este închis la Penitenciarul nr. 13, a participat la ședință prin videoconferință.

Pe 22 aprilie, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, în dosarul „Frauda bancară”.

Pedeapsa aplicată de prima instanță este cu șase ani mai mică decât cea solicitată de acuzare. Procurorii au cerut 25 de ani de închisoare.

Sentința a fost contestată atât de apărare, cât și de Procuratura Anticorupție.

Avocatul Lucian Rogac a calificat hotărârea drept „profund ilegală” și „vădit netemeinică”, anunțând că apărarea va utiliza căile legale disponibile pentru a obține anularea acesteia.

La rândul său, Procuratura Anticorupție consideră pedeapsa aplicată prea blândă și solicită casarea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și condamnarea lui Vladimir Plahotniuc la 25 de ani de închisoare.

Fostul lider democrat respinge acuzațiile și susține că dosarul în care a fost condamnat ar fi „dictat politic”. Acesta a anunțat anterior că va contesta hotărârea inclusiv în instanțele superioare și, dacă va fi cazul, la nivel european și internațional.