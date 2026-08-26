Plahotniuc, prin videoconferință la Curtea de Apel. Ce cerere a avut fostul democrat

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc participă prin videoconferință la ședința Curții de Apel Centru, unde este examinată sentința prin care a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Inculpatul și avocații săi au solicitat ca acesta să fie adus fizic în sala de judecată, însă magistrații au respins cererea.

În cadrul ședinței de miercuri, Plahotniuc a solicitat să fie prezent la fiecare ședință de judecată. Avocatul său, Lucian Rogac, a cerut ca fostul lider democrat să fie escortat din penitenciar la Curtea de Apel Centru.

Apărarea și-a motivat solicitarea inclusiv prin calitatea slabă a sunetului în timpul videoconferinței. Avocații au cerut ca, în cazul în care Plahotniuc nu poate fi adus fizic, ședința să fie amânată.

„Penitenciarul este la cinci minute distanță de Curtea de Apel”, a declarat Lucian Rogac.

Magistrații au respins însă demersul apărării, astfel că Plahotniuc va continua să participe la ședință prin videoconferință.

Ședința precedentă în acest dosar, programată pentru 24 august, a fost întreruptă în urma unei alerte cu bombă, care s-a dovedit ulterior falsă.

Pe 22 aprilie, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, în dosarul „Frauda bancară”.

Pedeapsa aplicată de prima instanță este cu șase ani mai mică decât cea solicitată de acuzare. Procurorii au cerut 25 de ani de închisoare.

Sentința a fost contestată atât de apărare, cât și de Procuratura Anticorupție.

Avocatul Lucian Rogac a calificat hotărârea drept „profund ilegală” și „vădit netemeinică”, anunțând că apărarea va utiliza căile legale disponibile pentru a obține anularea acesteia.

La rândul său, Procuratura Anticorupție consideră pedeapsa aplicată prea blândă și solicită casarea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și condamnarea lui Vladimir Plahotniuc la 25 de ani de închisoare.

Fostul lider democrat respinge acuzațiile și susține că dosarul în care a fost condamnat ar fi „dictat politic”. Acesta a anunțat anterior că va contesta hotărârea inclusiv în instanțele superioare și, dacă va fi cazul, la nivel european și internațional.