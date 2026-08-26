Iluminatul public, modernizat în mai multe zone din Chișinău și suburbii

Echipele Î.M. REI „Lumteh” au desfășurat, pe parcursul săptămânii trecute, lucrări de întreținere, reparație și modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău, dar și în suburbii, anunță Primăria Capitalei.

În sectorul Botanica, au fost efectuate lucrări de modernizare pe strada Nicolae Zelinski, precum și intervenții de verificare și întreținere a rețelei de iluminat din Parcul „Valea Trandafirilor”.

În sectorul Centru, muncitorii au intervenit pentru modernizarea rețelei de pe strada Gheorghe Asachi și asupra suporturilor de iluminat de pe șoseaua Hâncești.

Lucrările au continuat și în Parcul „Butoiaș” din sectorul Buiucani, unde sunt montați piloni, suporturi, corpuri de iluminat LED și cabluri de alimentare. Totodată, au fost efectuate intervenții și la infrastructura de iluminat din zona parcării Ghidighici.

În sectorul Râșcani, lucrări de modernizare au avut loc pe Calea Orheiului și strada Putnei. De asemenea, au fost realizate intervenții pe străzile Vasile Badiu și Nicolae Dimo, precum și lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat la mai multe treceri pentru pietoni.

Pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana au continuat lucrările de modernizare, inclusiv înlocuirea suporturilor și a corpurilor de iluminat, precum și îmbunătățirea rețelelor de alimentare.

Intervenții au fost efectuate și în mai multe suburbii ale Capitalei. Lucrări de înlocuire și reparație a corpurilor de iluminat au avut loc în Stăuceni și Cricova, iar echipele au intervenit asupra rețelelor și în Vadul lui Vodă, Durlești, Bubuieci, Sângera și Băcioi.