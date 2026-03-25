Expoziție despre foametea din 1946-1947, vernisată la Parlamentul European

La Parlamentul European a fost vernisată o expoziție dedicată foametei în masă din anii 1946-1947, care a afectat teritoriul actual al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Culturii, sunt prezentate documente de arhivă, fotografii și mărturii relevante, în limbile română și engleză, menite să informeze publicul despre amploarea și cauzele acestui fenomen.

Instituția menționează că expoziția „Marea Foamete în Moldova Sovietică, 1946-1947. Făptași, victime și amploare” reprezintă un demers documentar dedicat uneia dintre cele mai dramatice tragedii din istoria contemporană a Republica Moldova.

Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, a subliniat că prezența acestei expoziții la Parlamentul European reprezintă un pas important în recunoașterea unei tragedii care a marcat profund destinul populației dintre Prut și Nistru.

Expoziția evidențiază că, în urma politicilor totalitare și a rechizițiilor forțate, peste 123 de mii de persoane și-au pierdut viața în doar câteva luni, ceea ce reprezenta aproximativ 5% din populația RSS Moldovenească de la acea vreme.