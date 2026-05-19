Dosarul Kuliok: De ce Petru Iarmaliuc cere recuzarea judecătorului Alexandru Negru

Procurorii anticorupție au solicitat recuzarea judecătorului Alexandru Negru din completul care examinează dosarul „Kuliok”, în care fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului.

Solicitarea a fost formulată după ce magistratul a informat părțile, la ședința precedentă, că, în urmă cu câțiva ani, cumnatul său a devenit membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Judecătorul Alexandru Negru a precizat că această circumstanță a fost invocată anterior și într-o cerere de abținere depusă în dosarul „Energocom”, în care, de asemenea, este vizat Igor Dodon. Cererea respectivă a fost însă respinsă, motiv pentru care magistratul nu a considerat necesar să depună o nouă cerere de abținere și în dosarul „Kuliok”.

Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a declarat că solicitarea de recuzare are la bază chiar circumstanțele comunicate de magistrat.

„Am depus o cerere de recuzare în legătură cu circumstanțele pe care însuși domnul magistrat le-a adus la cunoștință părților în ședința precedentă”, a declarat Iarmaliuc.

Cererea urmează să fie examinată separat de un alt complet de judecată.

De cealaltă parte, apărarea lui Igor Dodon a evitat să comenteze în detaliu solicitarea procurorilor. Avocatul Petru Balan a declarat că reacțiile vor fi oferite ulterior într-o conferință de presă.

„Toate declarațiile referitoare la ceea ce se întâmplă vor fi făcute de domnul Igor Dodon personal, împreună cu avocații săi, în scurt timp, într-o conferință de presă”, a spus avocatul.

La ședința de marți au fost audiați și doi martori ai apărării.

Dosarul „Kuliok” se află pe rolul instanței din octombrie 2022. De atunci, completul de judecată a fost modificat de opt ori. În iunie 2025, examinarea cauzei a fost suspendată pentru cinci luni, după ce unul dintre judecători a fost numit la Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Noul complet de judecată a fost format în noiembrie 2025, iar procesul a fost reluat de la zero.

Potrivit procurorilor, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc sume cuprinse între 600.000 și un milion de dolari pentru promovarea intereselor Partidului Democrat din Moldova.

Acuzatorii susțin că banii urmau să fie utilizați pentru cheltuielile curente ale PSRM, inclusiv pentru plata salariilor angajaților partidului, dar și pentru interese personale.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte al R. Moldova riscă până la 20 de ani de închisoare.

Igor Dodon pledează nevinovat.